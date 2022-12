El próximo 31 de diciembre quedará disuelta la bancada del PDG en la Cámara. Los diputados que se quedan en el partido formarían alianza con tres ex DC y una ex RN para continuar trabajando. En tanto, los que renunciaron a la colectividad se unirían a dos independientes y dos ex RN. Víctor Pino, quien formará parte de este último grupo, llamó "lastre" a sus antiguos camaradas. "No supieron ser leales con sus compañeros ni tampoco respetar la democracia", aseveró.