El presidente, Gabriel Boric, defendió este lunes la Reforma Previsional que -según dijo- permitirá aumentar “inmediatamente” las pensiones si es aprobada en el Congreso.

Así lo señaló en entrevista con Buenos Días a Todos de TVN, donde abordó la iniciativa que promete eliminar las AFP y pasar a un sistema de pensiones mixto.

“Si logramos aprobar esta reforma en el Congreso, las pensiones mejorarán inmediatamente”, aseveró, destacando el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250 mil.

Esto último, dependiendo de la recaudación de la reforma tributaria, advirtió el presidente Boric. En ese sentido, apuntó sus críticas a la Asociación de AFP que cuestionaron la reforma a través de una carta pública.

“Era bien interesante su alegato, lo único que no decían es que las pensiones debían de subir. Están más preocupados de sus negocios que de las pensiones de la gente y eso me parece que es preocupante”, fustigó el mandatario.

“Hoy en día tenemos en Chile un sistema extremo, que no existe en casi ninguna parte del mundo, donde cada uno se rasca con sus propias uñas. En donde yo me imagino que todos estamos de acuerdo en que no está entregando pensiones dignas”, añadió.

“La gente está cansada de que los fondos bajen y las AFP sigan ganando plata ¿Por qué pasa eso?”, criticó el mandatario, haciendo de paso un llamado al Congreso para avanzar en esta materia.

“Hay un consenso, en todo el espectro en Chile, que el objetivo es mejorar las pensiones. Luego vamos a tener discusiones sobre la administración, el punto más o menos de cotización, pero tenemos todos acuerdo que es necesario mejorar las pensiones”, apuntó.

“Estamos manteniendo la capitalización individual, manteniendo la propiedad respecto de los ahorros, manteniendo la heredabilidad de los ahorros de pensiones”, enfatizó, afirmando que “quien tenga más cotizaciones, va a tener pensiones más altas, se reconoce el esfuerzo individual”.

Boric y Reforma Previsional: “El gobierno, cualquiera sea, no va a poder meter la mano”

Asimismo, resaltó que será un organismo autónomo para recaudar el 6% donde “el gobierno, cualquiera sea, no va a poder meter la mano, eso es importante asegurarlo”.

Consultado por la posibilidad de que haya retiros desde ese estamento, tal como ocurrió en la pandemia, Boric responsabilizó al Congreso para evitar eventualmente que este tipo de iniciativas prosperen.

“El Congreso tiene que impedirlo, pero eventualmente en el caso de una crisis esto podría estar disponible, ahora yo creo que esto es una mala idea, hoy día. Creo que el gran problema de los retiros, de los cuales yo voté a favor en el comienzo, es que el Estado no estaba entregando las ayudas necesarias en un momento donde el Estado estaba poniendo restricciones para poder trabajar”, opinó.

Polémica por Javier Velasco: “El embajador no está por ser mi amigo”

Por otro lado, el mandatario defendió las designaciones en las distintas reparticiones públicas, descartando que alguna haya sido motivada por lazos de amistad.

“No hay nadie en el Gobierno que esté producto de un parentesco familiar o de amistad”, sentenció, insistiendo en que “yo no tengo 600 amigos, no soy Roberto Carlos”.

Respecto al polémico embajador de Chile en España, Javier Velasco, Boric resaltó que “es abogado, con un magíster en una universidad de prestigio en Estado Unidos, que trabajó durante varios años en el servicio público y durante toda la historia de las relaciones internacionales hay embajadas que son políticas”.

“España es un país particularmente importante con el cual tenemos relaciones”, dijo, asegurando a reglón seguido que “el embajador no está por ser mi amigo, él está por sus competencias profesionales”.

“Yo invito a los medios de comunicación que le pregunten, por ejemplo, a José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de España, qué opinión tiene del actual embajador, qué le pregunten a los representantes en el Parlamento de España, y yo le aseguro que van a tener una opinión impecable”, cerró.

Boric y frase sobre perseguir delincuencia como “perros”: “No es afortunada”

Por último, frente a los problemas de seguridad pública, que es reconocido como el principal motivo de preocupación de la ciudadanía en las últimas encuestas, Boric reconoció que fue desafortunada su frase sobre perseguir a la delincuencia.

“Vamos a ser unos perros en la persecución de la delincuencia”, señaló en entrevista con una radio local en Antofagasta.

“Yo creo que la frase efectivamente no es afortunada, porque lo que quería decir y lo digo hoy día, es que nosotros vamos a ser estrictos y vamos a tener mano dura en la persecución de la delincuencia y así lo hemos demostrado en el último tiempo, desbaratando carteles de crimen organizado, por ejemplo, con la solicitud que realizamos de expulsión de las personas que agredieron a Carabineros en Puerto Montt”, señaló.

“La sensación existe, la delincuencia existe y es nuestra prioridad (…) Yo me levanto y me acuesto pensando en cómo mejorar la seguridad de los chilenos”, concluyó.

Sobre la prometida reforma a Carabineros, Boric matizó asegurando que “refundar no es una palabra adecuada, porque acá las cosas no parten de cero. Es importante que las cosas vayan cambiando y mejorando en la medida que uno escucha otras opiniones”

Por lo mismo, ahora señaló que la idea es “reformar Carabineros, con la institución, para otorgarle mayores atribuciones, mejor formación, para poder garantizar la seguridad y no tener casos de corrupción”.