Con tres personas muertas por balaceras a manos de delincuentes en las últimas 24 horas, nuestro país parece estar atravesando una nueva ola de violencia. Esto luego de que asesinaran a plena luz del día a un conocido comerciante de Talcahuano, a un joven de 29 años que intentaba recuperar un vehículo robado en Ovalle, y a un hombre que conducía por la Costanera Norte en la comuna de Independencia.

La situación llevó a que el conductor de noticias de Mega, Rodrigo Sepúlveda, lanzara duras críticas en contra del presidente Gabriel Boric, por lo que consideró su “silencio” frente a estos homicidios, luego de participar esta mañana en el acto de conmemoración por los 39 años del Golpe de Estado.

“Murieron 3 personas en Chile a través de encerronas y acá es como que siguiera lo mismo. ¿No se dan cuenta de que fallecieron 3 personas? Yo sé que el foco es otro hoy para el Presidente, que es la conmemoracion (del 11 de septiembre), eso lo tengo claro. Pero cuando se te mueren 3 compatriotas que viven este territorio producto de encerronas porque te quieren robar un auto, eso debe tener un gran momento de reflexion y un “párele” a esta situacion”, indicó el conductor.

“Yo me alegro de que la delegada presidencial (Constanza Martínez) salga y anuncie querellas, me da confianza para seguir… ¡pero esto es día a día! ¿Creen que la gente no está aburrida? ¿Que no está chata con esto?”, acusó Sepúlveda.

El también apodado “Loco Pepe”, cuyo nombre se hizo trending topic en Twitter tras su comentario, añadió: “Te sacaste la mugre por comprar un auto y viene un infeliz que por tener pistola, por tener armamento es capaz de matarte por un auto, y eso no es tema en Chile. Eso la primera autoridad debería tenerlo en su agenda ahí. Si yo fuera alguien que asesora al Pesidente le digo que se manifieste sobre esto”.

“El Presidente no se puede callar con 3 personas muertas. ¡No se puede, callar! Es como ‘Ah, otra vez encerronas’. En Talcahuano, en Ovalle, en la Costanera Norte; un hombre de 60 años, uno de 68 años, uno de 29 años, fallecidos por gente en tu propio pais, por gente que quiere robarte el auto”, espetó.

Finalmente, Sepúlveda hizo un llamado a priorizar la delincuencia como uno de los principales problemas de nuestro país en la actualidad.

“Esto debe tener una sanción durísima. Debe ser de cara al país. No callar. No mandar un audio grabado que lo hacen 3,4, 5 veces hasta que les salga bien. Eso no se puede callar. Eso es prioridad en Chile y me alegra que varios políticos lo hayan reconocido. Lo más importante hoy en Chile ni siquiera es la Constitucion -la Constitucion tuya y mía- lo más importante en nuestro país hoy es poder vivir en paz, poder vivir tranquilos”, sentenció.