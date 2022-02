El exsenador Fulvio Rossi salió al paso de las críticas del convencional Daniel Stingo, a propósito del manifiesto “Amarillos por Chile”, escrito por Cristián Warnken.

Si bien el texto fue elaborado por el líder del movimiento, también contó con las firmas de exministros y exparlamentarios de la Concertación, entre quienes estaba el socialista.

Sin embargo, el manifiesto no cayó bien al interior de la Convención ante el llamado explícito a la moderación en las normas que están siendo aprobadas.

“Están encendiendo la señal de alerta entre quienes no queremos la deconstrucción de Chile, ni su desmembramiento, ni su refundación desde cero, sino un nuevo comienzo que recoja lo mejor que hemos construido todos juntos en estas décadas y mejore de manera eficaz e inteligente lo que haya que mejorar”, indican.

En ese sentido, apuntaron a que en la Convención debe primar “el diálogo, la conversación, el escuchar de verdad al que piensa distinto”.

Pero además, advirtieron “el legítimo y necesario derecho a la crítica si la Convención se extravía y nos lleva a un callejón sin salida. No hacerlo sería una irresponsabilidad”.

Stingo ironizó: “La derecha tienen nuevos referentes”

Al respecto, el convencional Daniel Stingo ironizó con algunos de los que han apoyado el escrito de Amarillos Por Chile.

“Las personas tienen derecho a cambiar su postura política. Ej: Fulvio Rossi, Javiera Parada y Cristian Warnken”, escribió en su cuenta en Twitter.

“Sus opiniones no representan a la izquierda, aún cuando la prensa empresarial los homologue y publique como tales”, agregó.

“La derecha tienen nuevos referentes. Enhorabuena”, cerró con ironía.

Rossi a Stingo: “Esperaría que tus críticas tuviesen contenido”

Sus dichos tuvieron réplica precisamente de uno de los aludidos, el exsenador por Tarapacá, Fulvio Rossi.

“El hecho de que no piense como tú, en hora buena, no me hace de derecha”, respondió a través de la misma red social.

“Esperaría que tus críticas tuviesen contenido”, concluyó.

Recordemos que además de Amarillos por Chile, este lunes destacados académicos, como Gastón Soublette, María Teresa Ruiz y Adriana Valdés, además del reconocido sacerdote Felipe Berríos, “imploraron” a la Convención llegar a acuerdos.

“Esto es fundamental para evitar que Chile caiga en una espiral de enfrentamientos y divisiones que impida alcanzar lo que todos queremos: una sociedad justa, solidaria, creativa, ecológica, armónica y libertaria”, señalaron.