La noche del miércoles, Gabriel Boric anunció que no irá a Bad Boys, el programa online de Franco Parisi.

En concreto, su decisión pasó por el caso de pensión de alimentos que golpea al ingeniero.

La noticia la dio a conocer en el programa Candidato, llegó tu hora de TVN, tras semanas de incertidumbre.

“Electoralmente sería rentable (…) sin embargo creo que en elecciones y en la vida en general uno tiene que guiarse por principios”, partió el abanderado de Apruebo Dignidad.

“Dada la inaceptable deuda de pensión de alimentos, que no es algo que tenga que aclarar, como dijo José Antonio Kast, es algo que tiene que pagar, cumplir”, añadió.

“Dado también la información de investigaciones (contra el Partido de la Gente) que ha confirmado el Servel he decidido no ir a Bad Boys y seguir hablando con parte del partido que hoy también está muy preocupada por los actos que se han denunciado”, complementó.

“Me parece que legitimar este tipo de actos, en particular el no pago de pensión de alimentos que ha sido un sufrimiento de las mujeres en Chile, como quedó en evidencia en el caso de los retiros; por intereses electorales es algo que no corresponde y un límite que no estoy dispuesto a cruzar”, cerró Boric.

El enojo de Parisi por “desaire” a Bad Boys

Ante la determinación de Boric, Parisi reaccionó molesto y a través de redes sociales, donde hizo campaña.

“Queremos desmentir enfáticamente lo dicho por Gabriel Boric en Candidato, llegó tu hora. No estamos en contacto ni en conversaciones con él y tampoco con ninguna persona de su comando. Es completamente falso”, comenzó.

A los minutos volvió a la carga.

“Dada la decisión de Gabriel Boric de despreciar nuestra invitación a conversar con nuestra comunidad haremos el programa de igual manera y desmenuzaremos su plan de Gobierno en detalle y el impacto que podría tener para Chile. Domingo (12 de diciembre) 21:00 horas”, lanzó.

La noche del domingo 5, Kast efectivamente participó de Bad Boys.

Antes de entrar en conversación sobre temas de campaña, el ex UDI habló de la polémica que ha causado el caso de no pago de pensión de alimentos.

“En el caso de una condena vas a tener que hacerte cargo de esa situación y cumplir”, señaló.

Aunque el diputado ha calibrado su exposición, Kast y Boric se verán las caras nuevamente en el último debate televisado, el lunes a las 20:00 horas.

La segunda vuelta de esta elección se llevará a cabo el domingo 19 de diciembre y el voto es voluntario.