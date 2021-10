La Comisión de Constitución del Senado aprobó esta tarde el particulado del proyecto de indulto general que se entrega por razones humanitarias a los llamados detenidos políticos del estallido social.

Esta es una sesión bastante particular, porque en estricto rigor aún no se ha abierto un plazo de indicaciones para empezar a modificar este proyecto, y terminar haciendo una votación en particular.

“El proyecto de indulto se aprobó tres votos a favor y dos en contra, como consecuencia de lo anterior, queda listo para pueda ser discutido en la Sala del Senado”, dijo el senador Pedro Araya.

Junto a esto el parlamentario señaló que, se votó tal cual el proyecto como estaba, pero se hizo esto porque existen normas de quórum.

Esta votación contó con los votos a favor de los senadores Pedro Araya, Alfonso De Urresti y Juan Ignacio Latorre, y los votos en contra de los senadores Luz Ebensperger y Rodrigo Galilea.

Recordemos que requiere un mínimo de 22 votos para algunas normas y de 25 sufragios para las disposiciones de Ley Orgánica Constitucional.

El objetivo de esta votación en particular es asegurarse de que el proyecto llegue a la Sala, el que todavía no se ha discutido.

Ante esto, el senador Juan Ignacio Latorre, dijo que estas medidas como indultos o amnistías son complejas, pero buscan la paz social y canalizar los conflictos.

Por otro lado la senadora UDI Luz Ebensperger, que se opone a la iniciativa, explicó que “es un muy mal proyecto, porque confunde indulto con amnistía, y porque se confunden a las víctimas (…) las verdaderas víctimas son los comerciantes”.

Según fuentes de Radio Bío Bío, el proyecto estaba en prioridad número 70 para ingresar a la Sala, porque no tiene urgencia.

Esto se puede interpretar como una manera de presionar al Senado, para que vea este proyecto de ley de indulto. Luego empezar la apertura de un plazo de indicaciones, y finalmente discutirlo en particular.