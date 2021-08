El pasado julio, se confirmó que un lactante de siete meses de la comuna de San Felipe, en la región de Valparaíso, estaba contagiado con variante Delta de covid-19. Esto, tras haber viajado junto a sus padres a Estados Unidos, cuando las restricciones sanitarias no permitían realizar viajes al extranjero.

El padre del bebé, Benjamín Lorca Inzunza, quien movilizó a su familia al país norteamericano para asistir a una conferencia de la Coalición de Fe y Libertad, fue presentado como candidato a diputado por la UDI por el Distrito 6.

Las comunas que componen este sector son Cabildo, Calle Larga, Catemu, Hijuelas, La Calera, La Cruz, La Ligua, Limache, Llaillay, Los Andes, Nogales, Olmué, Panquehue, Papudo, Petorca, Puchuncaví, Putaendo, Quillota, Quilpué, Quintero, Rinconada, San Esteban, San Felipe, Santa María, Villa Alemana, Zapallar.

La postulación de Lorca, quien es un excandidato a constituyente evangélico, no está exenta de polémica, ya que complicó al oficialismo en un momento crítico de la pandemia.

Tras confirmarse el contagio con variante Delta de su bebé, se reveló un nexo entre el candidato gremialista y el Gobierno. Su cuñado, el abogado Gonzalo Guerrero Valle, era el jefe de gabinete del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, al momento de este episodio.

Finalmente, el secretario de Estado confirmó que Guerrero puso su cargo a disposición y, finalmente, terminó saliendo de la cartera.

“Esta persona postuló por Comisaría Virtual, tal como lo hacen todas las personas que necesitan salir por alguna de las causales (…) Efectivamente mi jefe de gabinete cometió un error, que fue no haberme contado ayer, cuando este caso se sabe. (…) Él, en ese momento, no me comenta el parentesco, yo me entero en horas de esta mañana”, señaló el secretario de Estado en aquella oportunidad.

Cabe recordar que en ese momento de la pandemia por covid-19 sólo se permitía la salida del país en casos excepcionales, como razones de carácter humanitario, gestiones imprescindibles o por ser esencial para la salud.

Con la mirada en el Congreso

A través de su cuenta de Facebook, Benjamín Lorca confirmó su candidatura a la Cámara de Diputados por la lista parlamentaria del oficialismo, el cual fue inscrita este lunes ante el Servel.

“Será un camino nuevo y distinto, que sin duda nos traerá nuevos aprendizajes, y es que estuvimos tan cerca de la Convención Constitucional, quedando fuera por el sistema imperante. Por ello, continuaré este camino como independiente pero lo haré postulando a través de un espacio que nos abrió el pacto electoral de Chile Podemos Más”, sostuvo.

En esa línea, agregó que “encabezaré este esfuerzo tomando el compromiso de recorrer las 26 comunas del distrito nuevamente. Tenemos la convicción que las mismas ideas que promovimos y defendimos en la campaña pasada serán las que llevaremos esta vez al Congreso Nacional”.

Finalmente, reconoció que existe una gran desconfianza hacia los partidos políticos, pero pidió a los votantes que “me den la oportunidad de levantar nuestra voz a quienes buscamos servir a los demás ahora desde el espacio público e impulsar las ideas y valores que nos mueven y sabemos traerán bienestar a nuestro país”.