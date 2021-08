La mañana de este miércoles, en el Hospital de la FACh, el presidente Sebastián Piñera dio el vamos a la aplicación de la tercera dosis en el marco de la vacunación contra la covid-19 y el temor ante la variante Delta.

“Como es habitual en muchas vacunas, es esperable que la protección disminuya a medida que transcurre tiempo desde la aplicación”, indicó el Gobierno en una minuta al respecto.

“Hoy iniciamos la dosis de refuerzo para los adultos mayores de 86 años. Uno se llena de alegría y de emoción porque los adultos mayores nos dan un ejemplo de vida, confianza, optimismo, fe, alegría de vivir y eso es lo que Chile necesita”, indicó el Mandatario en la ceremonia.

Tras ello, Piñera le envió un mensaje a todas aquellas personas que todavía no se hacen parte del esfuerzo sanitario.

“Ya hemos vacunado con dos dosis a más del 82% de los chilenos (…) el 82% está protegido con dos dosis frente a esta pandemia, pero también en verdad que nos quedan 1,8 millones de rezagados y yo les quiero decir de una vez por todas… ¿cómo pueden ser tan porfiados de no comprender que no vacunarse no solamente pone en riesgo sus vidas, ponen en riesgo la de todos los que están alrededor?”, lanzó Piñera.

Luego tomó la palabra el ministro de Salud, Enrique Paris, quien detalló que si se toma en cuenta la población general el total de rezagados bordea los 1,8 millones, pero que si se analiza el grupo objetivo (15 millones) la cantidad es menor.

Ante las críticas de comenzar con la tercera dosis cuando hay tanta gente que no ha sido inoculada, Paris afirmó que el Gobierno ha hecho llamados reiterativos a ese sector del país y que incluso han tenido prioridad en varias ocasiones.

Por ello, “hemos pensado que los adultos mayores requieren de nuestro apoyo. Dieron su vida por Chile y merecen que los protejamos porque sabemos, y las estadísticas lo demuestran, que la mortalidad es mayor en ellos”, explicó.

Riesgo de trombosis

Consultado por la prensa, Paris también indicó que aquellos pacientes que tengan riesgo de trombosis, o estén tomando medicamentos por ello, pueden acercarse a la vacunación con una nota de su médico tratante o la receta del producto en cuestión para que accedan a una vacuna diferente a AstraZeneca.

Paris destacó que esta fórmula ha sido usada en más de 170 países, que se ha administrado en “millones” de personas y que es parte del programa Covax de la OMS y la OPS.

Hasta la fecha, AstraZeneca es la tercera vacuna con más presencia en Chile, con 2.888.300 dosis, 2.398.700 de ellas a través de compra directa.

¿Vacunación a menores?

París también comentó que la vacunación para la población de entre 12 a 13 años se retomará “cuando tengamos disponibilidad amplia de Pfizer”.

“Cuando hayamos terminado con la segunda dosis, que no se puede dejar de lado, vamos a iniciar inmediatamente la vacunación de ese grupo de niños, después del 16 de agosto”, precisó.

También dijo que están observando los estudios que lleva adelante la Universidad Católica con Sinovac para niños entre 3 y 11 años.