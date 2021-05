Pese a no asistir a la cita de este lunes, el ministro Prokurica aseguró mediante un oficio enviado a la Comisión de Derechos Humanos del Senado que las Fuerzas Armadas han actuado "dentro de sus competencias y funciones", y que la reacción por la parodia a un general del Ejército "no han limitado ni restringido en forma alguna la libertad para emitir opinión y de informar". "No comunicar el malestar equivale a tolerar un menoscabo institucional", lanzó.