El ministro de Salud, Enrique Paris, reaccionó evidentemente molesto ante los dichos de su colega y presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, quien calificó a las autoridades de “infelices”.

“No le voy a contestar nada a la doctora Siches, porque el lenguaje utilizado por ella y la forma en cómo se refirió a este ministro y al Presidente de la República, yo los encuentro inadecuados”, respondió ante la consulta de la prensa durante el balance diario de este sábado, en que se notificó el récord de contagios diarios de la pandemia, con más de 7 mil nuevos casos.

Paris expresó que “siempre me he hecho cuestionamientos a mi función, he pedido disculpas cuando me he convencido de que he cometido errores”.

Ante una contrapregunta, donde se le consultó sobre si “más allá de las palabras, ¿toma en consideración el fondo (de lo planteado por Siches)?”, el ministro respondió “muchas gracias, periodista” y se dio por terminada la ronda de preguntas.

Siches, en entrevista con el podcast La Cosa Nostra, que conducen Mirko Macari, Alberto Mayol y Darío Quiroga, la dirigente cuestionó duramente la gestión de la pandemia que ha realizado La Moneda.

La líder del gremio médico aseguró que el rol del ministro Enrique Paris es bastante menor comparado con el que peso que tenía su antecesor, Jaime Mañalich.

“Entiendo que lo más probable es que el ministro diga: ‘Oigan, pero es que por qué no hacen esto’, y le dicen: ‘No, en realidad vamos a hacer otra cosa’. Y él va, pone la cara, como buen soldado, en cada uno de los matinales, de las mañanas, haciendo el reporte, pero no veo una capacidad de incidir”, opinó.

“Yo soy más de la idea de que el gobierno es el que dirige la pandemia. El Segundo Piso, los asesores, unos ingenieros que tienen por ahí revoloteando, que se las dan de epidemiólogos y que finalmente ellos cortan más el queque”, agregó.

“Yo personalmente la he pasado bien mal con este Gobierno. Nosotros ahora, con todo lo que ha pasado en la pandemia, estamos pero en guerra campal con el Gobierno, porque los gallos además en toda la pandemia, yo que he sido súper señorita, voy a todas las reuniones y me saco fotos con todos los infelices, nos han pasado goles, ni una cuestión gremial”, dijo Izkia Siches.