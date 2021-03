La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, realizó una cruda crítica de su relación con el Gobierno, con quien comparte regularmente por la Mesa Social Covid-19.

En entrevista con el podcast La Cosa Nostra, que conducen Mirko Macari, Alberto Mayol y Darío Quiroga, la dirigente cuestionó duramente la gestión de la pandemia que ha realizado La Moneda.

“Yo llevo casi un año en esa Mesa Social, y hago muchas propuestas y todo, pero las únicas veces que me escuchan es cuando efectivamente hago declaraciones un poco más altisonantes”, acusó.

En esa línea, le restó importancia a la Mesa Social Covid-19. “No funciona esa Mesa Social para llegar a acuerdos, no es una instancia que tenga poder, no corta nada, es una cuestión a la que yo voy, pero me sirve como denuncia”, aseguró.

Asimismo, aseguró que el rol del ministro Enrique Paris es bastante menor comparado con el que peso que tenía su antecesor, Jaime Mañalich.

“Entiendo que lo más probable es que el ministro diga: ‘Oigan, pero es que por qué no hacen esto’, y le dicen: ‘No, en realidad vamos a hacer otra cosa’. Y él va, pone la cara, como buen soldado, en cada uno de los matinales, de las mañanas, haciendo el reporte, pero no veo una capacidad de incidir”, opinó.

“Yo soy más de la idea de que el gobierno es el que dirige la pandemia. El Segundo Piso, los asesores, unos ingenieros que tienen por ahí revoloteando, que se las dan de epidemiólogos y que finalmente ellos cortan más el queque”, agregó.

“Guerra campal”

“Yo personalmente la he pasado bien mal con este Gobierno. Nosotros ahora, con todo lo que ha pasado en la pandemia, estamos pero en guerra campal con el Gobierno, porque los gallos además en toda la pandemia, yo que he sido súper señorita, voy a todas las reuniones y me saco fotos con todos los infelices, nos han pasado goles, ni una cuestión gremial”, dijo.

Junto con asegurar que “han sido nefastos”, Siches explicó la criticada fotografía a propósito del acuerdo para reabrir los colegios.

“Si el Presidente me invita a una reunión en La Moneda, yo no sé qué piensa la ciudadanía, que yo le puedo decir: ‘No, Presidente, es que usted es violador de derechos humanos, no voy a ir’… Puedo, pero al otro día me echan del Colegio Médico, si yo represento a una institución que es súper, y que me ha costado, me he partido el lomo para mantenerlo con nuestro equipo en esa coherencia sanitaria”, concluyó.