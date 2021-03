El presidente del Consejo Consultivo Previsional respaldó la idea de avanzar hacia una Pensión Básica Universal, advirtiendo desincentivos a la cotización formal, con la ampliación del Pilar Solidario.

Se espera que esta sea una semana clave con avances sustantivos en materia de la reforma de pensiones, que el Gobierno quiere acelerar. Por esta razón, este lunes se retomó el debate en la comisión de Trabajo del Senado, en una primera etapa respecto al Pilar Solidario.

En la oportunidad se escuchó el informe del Consejo Consultivo Previsional, la instancia técnica que por ley tiene que pronunciarse respecto de estas materias, haciendo referencia principalmente a los efectos en el mercado laboral.

La conclusión fue clara y se señaló que el nuevo tramo que está entre el 60% y 80% más vulnerable y que se incluye dentro del Pilar Solidario, tendrá un desincentivo a cotizar formalmente.

Lo explicó el presidente de este organismo técnico, el economista Carlos Díaz, quien consultado por los senadores de oposición reconoció que este desincentivo no existe si existe un beneficio universal.

Sin embargo, hay una contraparte. Se trata de aquellas personas que hoy bordean el 60% más vulnerable y en muchos casos no cotizan formalmente para no perder los beneficios, y ahora no lo tendrían. No obstante, por la fórmula en que se pagan los beneficios del PS, con un tope máximo, el aumento de las pensiones de base podría disminuir el aporte estatal.

Así lo planteó de hecho la representante de los Pensionados y Pensionadas de la Asociación Gremial Nacional de Pensionados del Sistema Privado de Chile A.G., Cristina Tapia, quien respaldó la propuesta.

En ese contexto es que los senadores opositores reiteraron que ese conflicto se recoge en la propuesta que hace meses presentaron, tal como explicaron Juan Pablo Letelier del PS y Carolina Goic, de la DC.

En ese sentido, reiteraron que para ellos y para cumplir la urgencia de La Moneda sería más viable aprobar por separado este aumento del PS, y seguir debatiendo en paralelo el resto de la reforma.

Si bien recalcaron que es decisión exclusiva del Ejecutivo, aunque la senadora UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, pidió transparentar las intenciones del debate.

El miércoles seguirá adelante el trámite de la reforma que, al menos, durante la sesión de este lunes despejó el tema respecto del financiamiento.