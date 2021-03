Las autoridades de Australia ordenaron este lunes el confinamiento durante tres días de unos 2,4 millones de habitantes de la ciudad de Brisbane, la tercera más poblada del país, tras acumular siete contagios comunitarios de COVID-19.

La jefa de gobierno del estado de Queensland, Annastacia Palaszczuk, reportó en rueda de prensa en Brisbane cuatro casos locales con la variante británica, considerada altamente contagiosa, al anunciar la medida, en vigor desde las 17:00 horas locales (15:00 en Chile), antes de las vacaciones escolares de Semana Santa.

“Sé que esto supondrá algunas alteraciones en la vida de la gente, pero tenemos que hacer esto pronto. Ya hemos pasado por estos tres días antes. Si todos hacemos lo correcto, estoy segura que lo superaremos nuevamente”, comentó Palaszczuk, en alusión a una medida similar aplicada en enero pasado tras la primera infección con la variante británica.

Greater Brisbane will enter into a three-day lockdown from 5pm today.

For other parts of Queensland, private gatherings will be limited to 30 people.

These measures are about keeping Queenslanders safe.#covid19au pic.twitter.com/tQld0vluO7

— Annastacia Palaszczuk (@AnnastaciaMP) March 29, 2021