El Ejército de Israel irrumpió este jueves en el hospital Nasser, en Jan Yunis (sur de Gaza), tras 25 días de asedio, y defendió el asalto asegurando que tiene “información creíble” de los servicios de inteligencia de que Hamás mantuvo en ese centro a algunos de los rehenes israelíes y de que podría haber cadáveres de secuestrados.

“Disponemos de información creíble procedente de diversas fuentes, incluidos rehenes liberados, que indica que Hamás mantuvo rehenes en el hospital Nasser de Jan Yunis. Además puede haber cuerpos de nuestros secuestrados en las instalaciones del hospital”, aseguró hoy un comunicado castrense.

El grupo islamista Hamás y otras milicias palestinas mantienen todavía en su poder desde el ataque del 7 de octubre a Israel en torno a 130 rehenes. De todas estas personas, al menos 30 han fallecido.

El Ejército israelí también insistió en que el objetivo de la operación es localizar combatientes del brazo armado de Hamás “incluidos sospechosos de la masacre del 7 de octubre”.

En este sentido, aseguró que las fuerzas armadas contactaron con el director del Nasser para pedirle que “cesara toda actividad terrorista dentro del hospital”. Tras esto axigieron que todos los activistas del grupo lo abandonaran, pero precisó que las actividades del grupo islamista “continuaron”.

El Hospital Nasser es el mayor centro médico del sur de Gaza y el más grande que queda operativo en todo el enclave palestino.

Según informó horas antes el portavoz del Ministerio de Sanidad de Gaza, Ashraf Al Qudra, “la ocupación israelí” asaltó este jueves el Complejo Médico Nasser y lo convirtió “en un cuartel militar tras demoler su muro sur”.

