Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) revelaron por medio de sus redes sociales un video del preciso momento del rescate de los rehenes argentinos en el sur de la Franja de Gaza.

En un impactante video difundido por las fuerzas de defensa israelíes, se aprecia cómo los efectivos dan con el paradero de Fernando Simón Marman y Luis Har.

Se trata de dos de los 132 ciudadanos israelíes que permanecen secuestrados por Hamas desde el 7 de octubre.

El país comandado por Benjamin Netanyahu continúa con su ofensiva terrestre en el sur de Gaza para “desmantelar” a Hamas y dar con las cabecillas del brazo armado del grupo islamista.

En los últimos días se enfocaron en el asedio de la populosa ciudad de Rafah, cercana a Egipto y que alberga a un millón y medio de desplazados de todo el enclave palestino.

“Sólo una presión militar continua, hasta la victoria total, logrará la liberación de todos nuestros rehenes”, publicó Netanyahu en X (Twitter), tras el rescate.

