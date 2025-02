El Kremlin negó este viernes que el Ejército de Rusia haya atacado la central ucraniana de Chernóbil, escenario en 1986 del mayor accidente nuclear de la historia, como denunció el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

“Los militares rusos no hacen eso. Por eso, cualquier afirmación de que eso fue así no se corresponde con la realidad”, dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Aunque admitió que no cuenta con “información exacta”, aseguró: “Solo sé una sola cosa y es que no se puede ni siquiera hablar de ataques contra infraestructuras nucleares, contra infraestructuras energéticas nucleares”.

“Lo más probable es que se trate de una nueva provocación, de un montaje, que es lo que precisamente le gusta y en ocasiones hace el régimen de Kiev“, añadió Peskov.

Coincidió con él la portavoz de Exteriores ruso, María Zajárova, quien aseguró que se trata de una “provocación” de Kiev antes de la Conferencia de Seguridad de Múnich.

“No hay duda de que Zelenski no iría a la Conferencia de Múnich con las manos vacías”, dijo Zajárova y agregó que el año pasado Kiev acusó a Moscú de atacar un hospital infantil en la capital ucraniana la víspera de la Conferencia de Múnich.

Según la funcionaria, esa información le sirvió al mandatario ucraniano para “pedir dinero y ayuda” a sus socios occidentales.

A primera hora, el presidente ucraniano denunció que un dron ruso cargado con explosivos impactó en una estructura que previene de los escapes de radiación en la averiada central nuclear de Chernóbil.

Si bien las autoridades señalaron que los daños serían significativos, por ahora los niveles de radiación no han subido.

Last night, a Russian attack drone with a high-explosive warhead struck the shelter protecting the world from radiation at the destroyed 4th power unit of the Chornobyl Nuclear Power Plant.

This shelter was built by Ukraine together with other countries of Europe and the world,… pic.twitter.com/mLTGeDYgPT

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 14, 2025