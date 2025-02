El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, denunció este viernes, a pocas horas de la reunión prevista con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, que un dron ruso cargado con explosivos ha impactado en una estructura que previene de los escapes de radiación en la central nuclear de Chernóbil, en el norte de Ucrania, y que, aunque los daños son significativos, por ahora los niveles de radiación no han subido.

“Esta estructura de protección fue construida por Ucrania junto con otros países de Europa y del mundo, junto con EE.UU, junto con todos los que están comprometidos por la seguridad real de la humanidad”, indicó el mandatario.

“El único país del mundo que ataca estas infraestructuras, que ocupa centrales nucleares y hace la guerra sin tener en cuenta en lo más mínimo las consecuencias, es Rusia”, señaló Zelenski en su cuenta de la red social X.

El presidente ucraniano explicó que la estructura en cuestión resultó dañada por el ataque ruso pues el impacto provocó un incendio que ya ha sido extinguido.

“En este momento, los niveles de radiación no han aumentado y están siendo evaluados constantemente. Según las evaluaciones preliminares, el daño en la estructura de protección es significativo”, agregó el presidente ucraniano, quien adjuntó un video del ataque del dron ruso a la central en Chernóbil.

Last night, a Russian attack drone with a high-explosive warhead struck the shelter protecting the world from radiation at the destroyed 4th power unit of the Chornobyl Nuclear Power Plant.

This shelter was built by Ukraine together with other countries of Europe and the world,… pic.twitter.com/mLTGeDYgPT

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 14, 2025