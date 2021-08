El Consejo de Europa felicitó a los a los países que han recibido a refugiados afganos, y criticó a quienes anunciaron el cierre de fronteras y la creación de obstáculos al asilo.

En una declaración publicada en su página web, la comisaria de Derechos Humanos de la organización, Dunja Mijatovic, pidió a los 47 Estados miembros que no rechacen el ingreso a los afganos que huyen de los talibanes y buscan protección.

Además, afirmó que los países del Consejo “se enfrentan al imperativo moral y legal de tratar a los afganos que buscan protección de acuerdo con sus obligaciones sobre los derechos humanos“.

Por ello, les anima a “comprometerse inequívocamente y gestionar la llegada de personas que huyen de la terrible situación en Afganistán“.

En la misiva, anuncio que los países que coloquen trabas “aparentemente destinadas a prevenir la inmigración irregular” pueden provocar que a los solicitantes de asilo “se les devuelva ilegalmente” o “se les deje sin acceso a protección” cuando buscan seguridad.

In their response to Afghans seeking safety, Council of Europe member states should not undermine human rights protections https://t.co/0kpwnly4FW

— Commissioner for Human Rights (@CommissionerHR) August 30, 2021