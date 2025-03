Un avión de American Airlines, modelo Boeing 737-800, se incendió este jueves 13 de marzo en el Aeropuerto Internacional de Denver, Estados Unidos (EE.UU.), mientras transportaba a 178 pasajeros.

El vuelo 1006, programado de Colorado a Dallas, había despegado minutos antes, pero una emergencia técnica obligó al piloto a regresar.

Según reportes del medio CBS, el motor presentó “vibraciones” durante el despegue, lo que motivó el aterrizaje preventivo.

Mientras la aeronave se dirigía a la puerta de embarque C38, el motor afectado comenzó a incendiarse. Testigos relataron a medios locales que una densa nube de humo alertó al personal del aeródromo, quien activó protocolos de emergencia de inmediato.

“Rápidamente, acudieron al punto e iniciaron con las actividades respectivas”, confirmaron fuentes oficiales.

Las imágenes del momento captaron el caos durante la evacuación. Los pasajeros utilizaron toboganes de emergencia para descender desde una de las alas, mientras bomberos combatían las llamas. Aunque el incendio generó pánico, no se reportaron heridos. La Administración Federal de Aviación (FAA) anunció una investigación exhaustiva para determinar el origen del siniestro.

Pasajeros explicaron que, minutos después del despegue, percibieron anomalías en el motor. “El avión tuvo que desviarse y aterrizó en Denver”, detallaron.

Personal de emergencia roció grandes cantidades de agua para controlar las llamas. Las puertas de salida se abrieron sin demora, permitiendo que los pasajeros y tripulación escaparan por el ala izquierda. Algunos incluso atravesaron la pista bajo una espesa cortina de humo.

Autoridades destacaron la eficacia de los protocolos aplicados. “Todos salieron ilesos”, reiteraron tras confirmar que el incendio fue sofocado. La FAA recopila datos técnicos y testimonios para esclarecer si hubo fallas mecánicas o humanas.

American Airlines flight 4012 caught fire after an engine failed…. Plane was diverted to Denver.

My mom was on this flight. THANK YOU GOD that they are alive. pic.twitter.com/4wBsFlj4TU

— Alexandria Cullen (@AlexandriaCTV) March 14, 2025