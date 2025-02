Una particular publicación realizó este miércoles la cuenta oficial de la Casa Blanca (White House, en inglés), donde fue compartido un ‘posteo’ sobre el presidente de EE.UU, Donald Trump, autoproclamándose como “Rey”.

“LOS PRECIOS POR CONGESTIÓN HAN MUERTO. Manhattan y todo Nueva York están SALVADOS. ¡VIVA EL REY!”, escribió el mandatario estadounidense en su cuenta de su red TruthSocial, lo que luego también fue publicado en X por la oficina administrativa federal de Washington.

"CONGESTION PRICING IS DEAD. Manhattan, and all of New York, is SAVED. LONG LIVE THE KING!"

–President Donald J. Trump pic.twitter.com/IMr4tq0sMB

— The White House (@WhiteHouse) February 19, 2025