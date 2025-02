El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) de San Juan canceló la alerta de tsunami que se activó para más de una decena de países del Caribe, tras el terremoto de magnitud 7,6 que sacudió este sábado la capital de Islas Caimán.

El anunció llegó a través de sus redes sociales, donde el organismo indicó que “la advertencia de tsunami ha sido CANCELADA para Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses”.

Recordemos que el movimiento telúrico fue informado por el Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS por sus siglas en inglés, quien aseguró que el epicentro -preliminarmente- se registró a 202 kilómetros al suroeste de Georgetown.

Asimismo, aclaró que Puerto Rico sufre con frecuencia sismos, aunque mayoritariamente de baja o media magnitud, y en sus calles hay señales para indicar rutas de desalojo en caso de tsunami.

Finalmente, vale recordar que la Isla ha sido escenario de otros sismos, como los ocurridos en enero de 2020, cuando dos temblores de magnitud 5,8 en la escala Ritcher y 6,4, respectivamente, causaron gran destrucción.

