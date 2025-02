Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió este sábado la capital de Islas Caimán, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que vigila la actividad sísmica mundial.

De acuerdo con el reporte del USGS el epicentro del sismo se ubicó a unos 209 kilómetros de las Islas Caimán. Y si bien en un inicio se reportó una magnitud preliminar de 8, finalmente el organismo estadounidense lo corrigió a 7,6.

Por el momento, las autoridades de las Islas Caimán no han reportado daños producto del movimiento sísmico.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional de San Juan (Puerto Rico) indicó de una advertencia de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

“Peligros potenciales: Fuertes corrientes y olas peligrosas para quienes están en el agua o muy cerca de ella”, indicó la agencia en su cuenta de X.

En su mensaje, también pedían a los ciudadanos que se mantengan “fuera del agua, lejos de las playas y vías fluviales”.

🟠A tsunami advisory continues for Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands.

🟢There are NO alerts for the mainland U.S. coast. There is no tsunami danger there.

More at https://t.co/npoUHxX900. pic.twitter.com/rLRnXPf0xt

— NWS Tsunami Alerts (@NWS_NTWC) February 9, 2025