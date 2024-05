La Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) entregó su respaldo a Donald Trump en la convención anual, donde el expresidente de Estados Unidos aseguró que el derecho de portar armas está en peligro y llamó a sus seguidores a defenderlo en las elecciones de noviembre.

El líder republicano aseguró que la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege la tenencia de armas, está en juego en los comicios y se presentó como el único candidato capaz de preservarla.

“La supervivencia de nuestra Segunda Enmienda está sin duda en juego en las elecciones. Quieren destruir a nuestro país. La Segunda Enmienda está bajo asedio, pero conmigo no lo van a conseguir. Necesitamos esa Segunda Enmienda, para nuestra seguridad, para cazar y para todas esas cosas. Porque los malos no van a dejar las armas”, manifestó.

Trump usó el discurso para entusiasmar a algunos de sus seguidores más fieles, a los que pidió que no se queden en casa y acudan a las urnas en noviembre.

“Tenemos que conseguir que voten aquellos que tienen armas. No sé por qué, pero por alguna razón no suelen votar. Quizás sea alguna forma de rebelión porque son gente rebelde. Pero, seamos rebeldes y votemos esta vez“, emplazó.

Trump será proclamado oficialmente como candidato del Partido Republicano en la convención de esa fuerza política en julio, convirtiéndose en el principal contrincante de Joe Biden, que apostará por la reelección.

Es en ese contexto, que el republicano arremetió con dureza contra el demócrata Joe Biden y Robert F. Kennedy Jr., candidato independiente que podría restarle votos a ambos.

La NRA, uno de los grupos de presión más poderosos del país, ha respaldado la candidatura de Trump, a quien ya ayudó con 30 millones de dólares durante los comicios de 2016.

El lobby armamentístico ha alabado muchas de las medidas que impulsó Trump durante su Presidencia, como el nombramiento de tres jueces conservadores para el Tribunal Supremo o la designación de las tiendas de armas como negocios esenciales durante la pandemia.

We are proud to endorse Donald J. Trump for President 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/PXiFwlneb9

— NRA (@NRA) May 18, 2024