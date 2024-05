Este miércoles Donald Trump aceptó la propuesta de Joe Biden para realizar dos debates presidenciales en junio y septiembre con miras a los comicios de noviembre.

A través de su red social Truth, el magnate republicano aseveró que su rival demócrata es el “peor polemista” al que ha enfrentado.

“¡No puede armar dos frases juntas! El corrupto es también el PEOR presidente en la historia de Estados Unidos, por lejos”, añadió el expresidente.

“Estoy listo y dispuesto a debatir al Corrupto Joe en las dos fechas propuestas en junio y en septiembre”, mencionó Trump, lanzando más dardos a Biden.

“Yo recomendaría firmemente más de dos debates y, con propósitos de entretenimiento, una sede muy grande aunque se supone que Biden le tiene miedo a las multitudes”, sostuvo.

“Basta con que me avises, yo estaré allí. ¡Vamos a la pelea!”, concluyó Trump, quien enfrenta un juicio en Nueva York por el caso del pago a una actriz porno que habría sido disfrazado como un pago legal.

De esta manera, Trump aceptó la propuesta hecha por Biden en un video subido en redes sociales.

“Donald Trump perdió dos debates contra mí en 2020. Desde entonces, no se ha presentado a ningún debate. Ahora actúa como si quisiera debatir conmigo otra vez”, indicó el demócrata en la secuencia.

“Bueno, alégrame el día, amigo”, sostuvo. “Elijamos fechas, Donald. He oído que tienes libre los miércoles”, remarcó.

Donald Trump lost two debates to me in 2020. Since then, he hasn’t shown up for a debate.

Now he’s acting like he wants to debate me again.

Well, make my day, pal. pic.twitter.com/AkPmvs2q4u

— Joe Biden (@JoeBiden) May 15, 2024