La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, afirmó que el Gobierno del presidente Daniel Noboa, quiere “tomar el poder por la fuerza” al impedirle asumir temporalmente la Presidencia durante el período de campaña electoral, en la que el mandatario es candidato para buscar su reelección para un periodo completo (2025-2029).

Abad se refirió así este jueves a la Administración de Noboa durante una intervención ante la comisión general de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador, que actualmente se encuentra presidida por el correísmo, la principal fuerza de oposición al actual jefe de Estado bajo la marca Revolución Ciudadana, que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017).

Cabe mencionar que el otrora mandatario ecuatoriano Rafael Correa se encuentra refugiado desde 2017 en Bélgica, ya que en Ecuador fue condenado por sobornos y es requerido por la Justicia por casos de corrupción.

La vicepresidenta criticó que el Gobierno de Noboa le haya enviado como consejera a la Embajada de Turquía después de que la Justicia ecuatoriana anulara la suspensión de cinco meses que le había puesto el Ministerio de Trabajo, y que a su vez el presidente haya nombrado por decreto como “vicepresidenta encargada” a Cynthia Gellibert, secretaria de Administración Pública y Gabinete de Presidencia.

La disputa entre la vicepresidenta de Ecuador y Noboa

Bajo la interpretación del Gobierno, el presidente puede delegar la Presidencia para hacer campaña electoral en la Vicepresidencia que exista en el momento de los hechos y no necesariamente en la vicepresidenta titular, que fue electa por los ecuatorianos.

Y así ha hecho Noboa desde el inicio de la campaña electoral, donde ha transferido la Presidencia temporalmente por períodos de hasta cuatro días en los que él se ha dedicado a actividades electorales.

“(Noboa) se empeña en desterrarme del país, asignándome funciones de nuevamente consejera de la Embajada de Turquía. Este decreto presidencial ya se impugnó y la audiencia se encuentra pendiente por parte de la Corte Constitucional”, dijo Abad ante la comisión general de la Asamblea.

Abad acusa al Gobierno de Noboa de “tomarse el poder por la fuerza”

La vicepresidenta titular, que llegó a calificar su situación como un “golpe de Estado” fraguado por el propio gobernante, recordó que su primera función es sustituir al presidente en caso de ausencia, como lo señala la propia Constitución.

“Han querido apartarme constantemente del cargo para que no ocurra esto. Desde hace un año lo he venido advirtiendo a los ecuatorianos, de lo que está claramente dibujado, que es únicamente tomarse el poder por la fuerza. Hoy ya lo vemos como acciones, y a esos hechos me refiero”, explicó Abad.

“Lo que he hecho es ampararme bajo las normas de un Estado de derecho, y hoy ha sido claramente violentado”, manifestó la vicepresidenta, quien recordó que fue elegida junto a Noboa dentro del mismo binomio en las elecciones extraordinarias de 2023, celebradas para completar el periodo 2021-2025 que no culminó el expresidente Guillermo Lasso (2021-2023).

Polémicas como esta serán parte del análisis y evaluación de la misión de observación electoral (MOE) de la Unión Europea (UE) para las elecciones de Ecuador, según anticipó su jefe, el eurodiputado español Gabriel Mato.

Enfrentamiento desde la campaña

El enfrentamiento entre Noboa y Abad comenzó en la campaña electoral para la segunda vuelta electoral para las elecciones extraordinarias de 2023, las primeras de Ecuador donde era obligatorio que los binomios de candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia fueron paritarios.

En ese contexto Noboa se asoció con Abad, una política derechista de la sureña ciudad andina de Cuenca con posturas y contactos con el partido español de ultraderecha Vox y con la vicepresidenta argentina Victoria Villarruel.

El distanciamiento entre ambos se intensificó al asumir los cargos, cuando en una de sus primeras decisiones, el mandatario envió a la vicepresidenta a Israel como embajadora, con la misión de buscar la paz entre israelíes y palestinos.

Abad también ha acusado a Noboa de liderar un acoso contra ella desde el Gobierno para forzarla a dimitir, mientras que desde el Ejecutivo se le contrademandó en los mismos términos, a la vez que trató sin éxito en la Asamblea Nacional (Parlamento) que se le levantase el fuero para que la investigue la Fiscalía dentro de un caso de presunta corrupción donde está inmerso su hijo.