El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió la militarización en el país y aseguró este martes que el Ejército mexicano no tiene aspiraciones de poder.

Esto, luego de que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, afirmara que los miembros de las Fuerzas Armadas tienen derecho a buscar puestos políticos.

“Nuestro Ejército no tiene esas aspiraciones de poder, nuestro Ejército no pertenece a la oligarquía, no se deja dominar por los grupos de poder económico o poder político, no es como otros Ejércitos, con todo respeto”, apuntó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

Estas declaraciones se dan luego de que el secretario de Gobernación, el segundo puesto de mayor rango del Gobierno en México, afirmara el fin de semana pasado que los miembros de las Fuerzas Armadas tienen derecho a aspirar a la presidencia del país.

“Desde luego que un militar puede participar en tareas políticas y puede tener aspiraciones políticas y puede incluso ser presidente”, dijo el funcionario durante un evento en el estado Hidalgo el pasado 22 de octubre.

Sin embargo, López Obrador descartó esa posibilidad.

“No, no están pensando en eso los militares, están pensando en seguir sirviendo al pueblo y con un añadido: con respeto profundo a los derechos humanos, que eso es muy importante”, afirmó.

Creciente militarización en México

En medio de crecientes políticas para dar más poder a las Fuerzas Armadas, el mandatario defendió su concepción de que el Ejército es “pueblo uniformado”.

“Se están consolidando por su mayor vinculación al pueblo, a su origen, porque el Ejército mexicano es parte del México profundo y ¿por qué se están vinculando más? Porque de las 5 misiones del Ejército hay una que prácticamente no se realizaba que era la de contribuir al desarrollo del país”, aseveró.

Destacó que las Fuerzas Armadas trabajan en la defensa nacional, la procuración de la paz interior y el apoyo a la población, como el Plan DN-III enfocado a desastres naturales y la pandemia por covid-19.

“Imaginen lo que nos han ayudado los médicos militares, enfermeras en la pandemia, bueno, la Fuerza Aérea, cómo distribuimos las vacunas por todo el país, 250 millones de dosis por todo el país para vacunar a nuestro pueblo”, apuntó.

Además, resaltó que esta ayuda al pueblo se ha dado con “respeto profundo” a los derechos humanos y aseguró que son sus adversarios los que no quieren que el Ejército ayude en tareas de seguridad.

“Cuánta hipocresía de los legisladores del conservadurismo que no quieren que el Ejército nos ayude en tareas de seguridad cuando ellos usaron al Ejército para reprimir al pueblo, para cometer masacres”, criticó.