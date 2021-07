El Departamento de Estado de Estados Unidos bloqueó o restringió las visas a cien legisladores y funcionarios del sistema judicial de Nicaragua y sus familias, al estimar que son cómplices de la campaña del gobierno de Daniel Ortega contra la oposición, informaron este lunes fuentes oficiales.

Según comunicó el Departamento, los que están en la lista negra “presumiblemente son responsables o cómplices de socavar la democracia, incluidos aquellos con responsabilidad o complicidad en la represión de protestas pacíficas o el abuso de los derechos humanos”.

El comunicado cita las detenciones realizadas por el gobierno de Ortega de 26 opositores políticos y activistas por la democracia.

We have imposed visa restrictions on 100 members of Nicaragua’s National Assembly, prosecutors, judges, and their family members who advanced the Ortega-Murillo regime’s assault on democracy. We will continue to use economic and diplomatic tools to support Nicaraguan democracy.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 12, 2021