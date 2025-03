La semana pasada Mega vivió turbulencias con cambios no concretados en rostros como Rodrigo Sepúlveda, Juan Manuel Astorga y José Antonio Neme. Se planearon modificaciones en los programas "Mucho Gusto" y "Meganoticias Prime", con Karen Doggenweiler y Sepúlveda a cargo del matinal. Astorga dejó el noticiero para enfocarse en Radio Infinita.

No cabe duda de que Mega vivió una de sus semanas más difíciles del último tiempo, con un reordenamiento de rostros que no se hizo efectivo, situación que generó incomodidad en tres de sus principales comunicadores: Rodrigo Sepúlveda, Juan Manuel Astorga y José Antonio Neme.

Fue el 19 de febrero cuando la casa televisiva determinó realizar cambios en dos programas: matinal Mucho Gusto y Meganoticias Prime.

De esta forma, el programa matutino iba a estar a cargo de Karen Doggenweiler y Rodrigo Sepúlveda. Por su lado Neme pasaría, en solitario, a la conducción de las noticias en la noche.

Todo esto tuvo como principal perjudicado a Astorga, quien dejó aquel espacio de entrega noticiosa luego de seis años, para centrarse en su trabajo en Radio Infinita, donde es director.

No obstante, con el fin del pasado Festival de Viña del Mar iniciaron los rumores en torno a una difícil situación en la casa televisiva. Se señalaba incluso que los cambios propuestos no iban.

Esto era, por lo menos, bastante extraño, teniendo en cuenta que Neme había tenido su despedida al aire desde el matinal de Mega.

Los ‘dimes y diretes’ fueron confirmados el pasado viernes 7 de marzo, cuando se ratificó que ‘Sepu’ y José Antonio permanecían en sus programas. Todo quedaba igual.

“Megamedia informa que han sido postergados los cambios de formato y de conductores de nuestro matinal Mucho Gusto y de los noticieros Meganoticias Prime, Alerta y Amanece”, sostuvieron .

¿Habrán influido las pifias al periodista deportivo en Viña? para muchos es una opción válida.

Viernes Negro de Mega

Perfectamente puede hablarse de un ‘Viernes Negro’ en Megamedia, ya que existieron versiones bastante fuertes que hablaban incluso de una posible renuncia de ‘Sepu’, la cual finalmente no se concretó.

“No he renunciado al canal, acabo de terminar mi trabajo y tengo reuniones pendientes el día de hoy para poder entender y comprender que decisiones están tomando y obviamente conversar, escuchar, entender para ver que camino seguimos“, declaró en TV ese día.

Pero la situación no quedó allí, ya que el domingo 9 de marzo la señal publicó un comunicado que daba cuenta de la salida de su, ahora, exdirector ejecutivo: Javier Villanueva Barzelatto.

Asumió como interina Patricia Bazán Cardemil, quien de inmediato tiene la misión de enderezar el rumbo del mencionado canal.

Por lo pronto, según fuentes de BioBioChile, han sido varias las reuniones que se han desarrollado en Mega desde primera hora, para terminar por definir cómo seguirán sus programas. La tarea no será sencilla.

Este lunes, el espacio matinal inició con Karen Doggenweiler, Natasha Kennard y Gonzalo Ramírez. Alerta tiene en el papel a Rodrigo Sepúlveda como conductor, mientras que el noticiero central estaría a cargo de Ramírez, probablemente por toda una nueva semana.

“No sólo sufrimos nosotros”

Este portal se puso en contacto con los tres involucrados en el caso. Juan Manuel Astorga se excusó gentilmente de hablar, dejando en claro que no lo haría con ningún medio.

Por su lado Sepúlveda, hasta la hora de publicación de esta nota, no ha respondido al llamado.

Quien sí entregó un testimonio bastante extenso fue José Antonio Neme, que señaló a BioBioChile que volverá el martes 11 de marzo a Mucho Gusto.

“Creo que ha sido muy desafortunado, muy triste, para el canal entero, no sólo para nosotros tres. El único problema es que la opinión pública no conoce a los ejecutivos, ellos tienen mucho poder dentro de la industria, pero para la opinión pública no tienen rostro”, indicó.

“Fuimos expuestos de manera innecesaria a una suerte de reality, que creo que no era oportuno ni lo que nosotros merecíamos. Se generó una bola de nieve que empezó a crecer sin control”, agregó.

“Lo único que quiero es estar tranquilo, volver a hacer mi trabajo y que esto pase lo más rápido posible con los menores costos para el canal, porque no sólo sufrimos nosotros, sufren todos los equipos que están de detrás. Fue una crisis muy generalizada”, siguió.

Asimismo, el comunicador analizó lo que fue el ‘terremoto’ vivido en Mega por la salida de Villanueva y arribo de Bazán.

“Tuve una buena relación con Javier Villanueva, me quedé en Mega en parte por la negociación que tuve con él. Pero bueno, las organizaciones cuando entran en crisis tienen que hacer ajustes, individualizar responsabilidades, porque sino es difícil seguir adelante”, esgrimió.

“Tengo fe en que la Paty (Bazán), como interina, va a poner todo en su lugar. Ella me llevó de vuelta al canal, luego de mi despido, tiene una visión estratégica del negocio, y bien humana, le tengo fe”, concluyó.

Como sea, ya se avizora un trabajo bastante arduo de parte de la nueva directora ejecutiva de Mega ¿La misión? recuperar las confianzas y recomponer equipos en un periodo bastante corto.

Volver a los primeros lugares en rating, por lo menos en el horario matinal, se ve como algo bastante a largo plazo.