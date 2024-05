Polimá WestCoast estuvo invitado al pasado capítulo de Todo va a estar bien, programa de Eduardo de la Iglesia en ViaX. El músico hizo un particular análisis en relación a la crisis de seguridad que se vive en Chile.

Esto se dio luego que el propio animador le consultara respecto al tema, que ha acaparado la agenda gubernamental en los últimos meses.

“La gente vive un poco estrenada, hermano, por todo lo que está pasando, por la delincuencia que se nos está escapando de las manos”, indicó.

En este sentido, el autor de Ultra Solo aprovechó de responder a quienes ligan esta situación con la música urbana.

“La gente atribuye a que los artistas urbanos como que cantan acerca de la calle, que hacen apología de la violencia, pero lo que realmente pasa es que los artistas urbanos son el reflejo de lo que está pasando en esta generación”, comentó.

“Ellos ven eso, viven eso y lo cantan. No es como que si no existiera, no sucedería”, remató.

La respuesta de Polimá WestCoast

Hay que señalar que Paulina Nin, que también estuvo en ese programa, se sumó al análisis por la situación de seguridad.

“Es cosa de que tú veas, aquí matan todos los días a alguien, degollan a alguien, encuentran cabezas por un lado, torsos por otro, matan niños”, expuso.

“Obviamente están fallando las autoridades que no hacen lo que corresponde para poner mano dura en cuanto a la delincuencia en el país”, concluyó.