Fue a inicios de semana cuando el actor Luis Gnecco realizó ‘quemantes’ declaraciones contra la gestión del presidente Gabriel Boric, donde incluso criticó el hecho de no haber obtenido su título.

En aquella entrevista, con La Segunda, el intérprete también repasó al gremio actoral, generando críticas diversas en redes sociales.

Gnecco, ahora, fue entrevistado en el programa ContraCara, en donde se mostró algo más reflexivo en sus expresiones. Sin ir más lejos, ofreció disculpas al mandatario.

“Quiero ser súper serio, yo he dicho últimamente cosas contra el Presidente. Le quiero pedir disculpas públicas, no sé si ve este programa, pues yo tampoco terminé mi carrera, tengo sólo licencia secundaria, pero a diferencia de él yo no voy a tener una pensión vitalicia”, indicó.

“En este país está todo tan lateado que basta con decir dos cosas medianamente polémicas para ser titular de algo, sobre todo siendo actor, que en general se asocian con ser anuentes al gobierno actual”, añadió.

Nuevos dichos de Luis Gnecco

Hay que señalar que Luis Gnecco actualmente se encuentra en promoción de la película sobre el Estallido Social, la cual aún no tiene financiamiento completo.

En aquella trama, el artista interpretará a Carlos Siri, quien es dueño de la Fuente Alemana establecida en el sector de Plaza Baquedano.

“Tuvo la mala suerte de tener un local ahí, en medio de un estallido social. Estallido social que comenzó delincuencial y terminó delincuencial, porque yo no me acuerdo cuando esto fue pacífico, honestamente”, señaló en la conversación.

“Cuando estábamos haciendo el teaser, hace como dos años, estaba ahí todo ensangrentado, grabando la última escena y pasaba gente caminando y te juro, no es por ser insidioso, la gente decía ‘qué bueno que a este tal por cual le pase esto"”, remató.