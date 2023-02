Los humoristas León Murillo y Rodrigo González hablaron de su amistad de años, recordando también una tensa discusión que tuvieron en donde incluso Murillo le lanzó alcohol a González en el rostro.

Los cómicos llegaron como invitados a Podemos Hablar, donde comentaban su estrecha amistad apenas llegaron al set. Sin embargo, al poco tiempo, Jean Philippe Cretton les preguntó por una pelea que habían tenido, apuntando que Murillo le habría lanzado una piscola a su amigo.

“Antes que todo, no era una piscola, era un ron”, aseveró León Murillo de inmediato, a lo que González solo espetó: “Peor todavía, peor”.

“Estábamos actuando juntos y a Rodrigo siempre le molestaba que yo usara mucho garabato, porque yo soliviantaba a la gente. Les faltaba el respeto, me gustaba mucho que se fueran gritando ‘váyanse a la chonch…”, dijo sin terminar su frase.

Entonces, apuntó que “yo era feliz y entonces, se me fue todo el público. Tenía mucha rabia. Y en un momento estábamos en el post función y ahí Rodrigo me empezó y empezó… y yo le dije ‘cállate conch…’ y le tiré el vaso, cosa que no me enorgullece en absoluto”.

Consultado por Cretton, aseveró que en realidad solo le lanzó el líquido del vaso. “Inmediatamente, me di cuenta de la estupidez que había hecho, fue un lapsus. Y de ahí la noche siguió perfecta”, contó.

Por su parte, González recordó su versión del final de la noche, apuntando que “el remate es que me llega el ron cola, yo bajo al primer piso y pido dos rones. Uno para mí y uno para León”.

Entonces, volvió con su amigo y le ofreció el cóctel en señal de paz. “No peleemos más compadre, brindemos”, recordó haber dicho.

“Mira la nobleza, hueón”, cerró Murillo.

Además de Rodrigo González y León Murillo, el programa también tuvo de invitadas a Antonella Ríos y Mariela Montero.