El animador no dudó en enviar un duro mensaje a la exalcaldesa luego de que el actual alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, acusará que debido a las irregularidades financieras ocurridas durante su administración hay problemas en las instalaciones de agua potable de la comuna.

El animador de Mucho Gusto, José Antonio Neme, tuvo severas críticas para la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, durante la última emisión del matinal de Mega.

Barriga actualmente enfrenta acciones legales en su contra por pagos irregulares y mal uso de dineros municipales durante su administración. En su caso, el que está siendo investigado por la Contraloría General de la República, ya se han objetado mil millones de pesos de los 31 mil millones presuntamente usados irregularmente.

Sobre este tópico se encontraba conversando el panel del matinal de Mega, para el que establecieron contacto con el actual alcalde de la comuna, Tomás Vodanovic. Este relató nuevas acusaciones contra Cathy Barriga, los que motivaron las declaraciones de José Antonio Neme.

De acuerdo a Vodanovic, la exalcaldesa habría mal utilizado dineros que debían ser usados para el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA) de la comuna. “Tenemos un problema de inversión, es muy profundo, y el presupuesto municipal no alcanza para cubrir ese déficit”, afirmó.

Sin embargo, durante el programa Barriga también fue acusada de ocupar los mencionados ingresos en un Spa.

“El mundo mágico de la princesa Cathy Barriga”

“Basta ya de que Maipú haya sido convertida, y nadie lo dice, en el reino mágico de la princesa Cathy Barriga, porque ni ella es reina, ni Maipú es un reino”, afirmó Neme. “No estamos dentro de un cuento de hadas, esto es la realidad por muy dura que parezca”, agregó.

El comunicador aprovechó de enviar un duro mensaje a la exalcaldesa: “Señora Barriga, mientras su ex comuna hoy no tiene capacidad de invertir en algo tan importante como el agua, usted le pagaba a una persona para que fuera a bailar o que hiciera un matinal”.

“Que una señorita venga y crea, porque le modelo es vulnerable, que la municipalidad es un feudo propio y pueda hacer lo que estime conveniente. Esto no es así, no es el reino mágico, esto es la administración pública con plata de todos“, añadió.

Sin embargo, el animador no se detuvo ahí, pues aprovechó de referirse sobre acusaciones que ha realizado el esposo de Barriga, el diputado Joaquín Lavín Jr. contra otros programas: “Esto no tiene que ver con su condición de mujer, por favor, esto no es un tema de género, es un tema serio, institucional, de función pública, da lo mismo si es hombre o mujer, ni por su pasado en televisión“, cerró.