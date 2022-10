Francisca Merino, Kurt Carrera, María José Bello, Claudio Moreno y la diputada María Luisa Cordero serán los invitados del nuevo capítulo de “Podemos Hablar”, el estelar de los viernes de Chilevisión.

“Vengo ácida, metedora de patas, parásita pues, si estoy en Valparaíso, el principal centro de parasitología de Chile”, dijo la parlamentaria de entrada al reencontrarse con Jean Phillipe Cretton, de acuerdo a un adelanto al que tuvo acceso a BioBioChile.

“En algún momento se refirió a sus colegas como parásitos y hoy pertenece a eso… ¿Qué pasó?”, preguntó el animador. “Yo le echo la culpa todo a la demencia incipiente que tengo, al envejecimiento cerebral”, respondió con ironía. “No… Es lo que pensaba y ahora estoy absolutamente convencida que lo somos”, agregó.

Luego, pasó a hacer un balance de sus primeros meses en el Congreso: “Ganamos muy bien, tenemos plata para gastos que me parecen excesivos. Cuando uno ve lo que gana la gente, cuando uno ve que se juntan mis colegas a reajustar el sueldo en 8.000 pesos, me da vergüenza”, dijo.

En su paso por el programa también se dio tiempo para responder los dichos del periodista Juan Cristóbal Guarello en el mismo estelar, donde la cuestionó por realizar diagnósticos médicos públicamente.

“Me lo contaron, porque las copuchas te llegan al tiro… Yo estoy muy orgullosa de ser hija de un español emigrante pobretón, nunca tuvimos casa propia… Yo lo encuentro inteligente, pero podría haber dicho otra cosa, que soy insoportable o cualquier cosa, pero arribista, para nada”, dijo.

“¿Hubo un conflicto? ¿Qué pasó entre ustedes? Dice que no le gusta que ande diagnosticando al aire…”, comentó el animador. “En medicina existe la semiología, el arte de diagnosticar mirando… Yo salvé a Chelipe, el periodista de Julio César Rodríguez de morir”, relató.

“Me llamó el lunes 11 de septiembre a la 20 de la noche del 2017. No podía respirar, el corazón exaltado, muy mal, y me contó que le había caído un chorro de agua en la espalda… Se te rompió la pleura, tienes un neumotórax, ándate a la clínica si no estás muerto a las 23:00 de la noche. ¿Le hago mal a la gente por decir

eso?”, contestó.