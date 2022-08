La noche de este martes, la exconvencional Bárbara Rebolledo será la nueva invitada en Pero Con Respeto, en donde hablará de diferentes aspectos de su vida, entre ellos, la comentada relación que tenía con la animadora Karen Doggenweiler.

En un adelanto al que tuvo acceso Página 7, el conductor del programa, Julio César Rodríguez, le preguntó a la exrostro de TVN sobre Doggenweiler consultando si, tras tantos años desde su paso por la televisión, habían vuelto a conversar.

“No tuvimos una relación fácil, yo te diría que es con la única persona que no tuve una relación normalmente laboral”, comenzó diciendo Rebolledo. De todas formas, apuntó que “no siempre fue así. Al principio, cuando nos conocimos, teníamos súper buena onda, después ya la cosa no fluyó”.

“Lamentablemente, apareció una nota en prensa, cuando la farándula estaba súper pesada, diciendo que yo la había mechoneado”, señaló la periodista. Asimismo, aseguró que era la misma conductora de Buen Finde la persona que debía dar explicaciones al respecto.

“Ella no lo salió a desmentir, que era lo que yo había solicitado, y la verdad es que nunca hemos hablado”, lamento, recalcando que Doggenweiler “no salió a desmentirlo públicamente, hubo un silencio de su parte”.

Poco después, Rebolledo también quiso referirse por su paso en la Convención Constitucional, asegurando que “ahora no quiero nada de política. A mí lo que más me gusta es la televisión”.

“Hoy día es poco probable que pueda volver a un canal de televisión, las periodistas de derecha están out y si no, las censuran rapidito”, acusó

La polémica que vivió Bárbara Rebolledo con Karen Doggenweiler

Según consignó Publimetro, la polémica entre ambas animadoras surgió a inicios de los años 2000. Entonces, afirman, los rumores apuntaban que Doggenweiller acusó a la ex constituyente de haberla agredido físicamente en los pasillos del canal TVN.

La acusación falsa habría ocurrido debido a los celos por su cercanía con Felipe Camiroaga. Sin embargo, todo esto nunca se pudo comprobar y fue desmentido en la biografía del fallecido animador, escrito por Cecilia Gutiérrez.

En 2020 Rebolledo también se refirió al episodio en Podemos Hablar, asegurando que el ataque había sido anunciado en una revista. “Me enteré ahí, cuando estaba escrito. Evidentemente, me trajo problemas en el canal (…) Llamé a esta persona por teléfono por altavoz y aclaró que era una invención de la prensa”, dijo entonces.

“Yo le pedí que aclarara a los medios que no la había mechoneado y me dijo que no convenía, que era alargar el conflicto y que lo dejáramos así”, lamentó.