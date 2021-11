Una polémica ha tenido que enfrentar el diputado electo Johannes Kaiser (PR), luego que en redes sociales se viralizara un video en el cual él se refería a la situación migratoria y el voto femenino.

En aquel registro el futuro parlamentario indicaba: “Las mujeres dejan de ir al parque a trotar porque tienen miedo de inmigrantes que las pueden violar, pero siguen votando por los mismos partidos que están trayendo a esa gente. Y tú realmente te preguntas si el derecho a voto fue una buena idea”.

Por lo anterior, Kaiser fue entrevistado por el matinal Contigo en la mañana, donde explicó el contexto de aquel video, relacionado a un hecho ocurrido en Alemania. En el programa se ‘enfrascó’ en una discusión con Monserrat Álvarez.

“Lo que yo planteaba era en un contexto más amplio sobre ‘cómo la gente puede votar por partidos que van contra sus intereses’. Eso fue hace cinco años, que lo pongan como actual, sin el contexto histórico, especialmente porque era un contexto en el que decía que la política debía defender a la mujeres”, señaló.

Entonces la presentadora tomó la palabra: “Si usted está diciendo que hay que defender a las mujeres, entonces ¿Por qué está cuestionando el derecho a voto de las mujeres?”.

La Monse Álvarez perdiendo la paciencia con Johannes Kaiser: "Sabe que, yo soy mucho más tonta que Julio por eso no entiendo nada"#ContigoCHV #ContigoEnLaManana pic.twitter.com/HhjoVyHjJX — Telebot (@sebalitio) November 23, 2021

Ante esto el parlamentario electo sostuvo que: “Si usted no es capaz de entender el sarcasmo, yo le regalo un detector”.

“No me hable así (…) no soy capaz de entender un sarcasmo, tengo súper mal humor”, replicó Álvarez de forma irónica.

Al respecto, Julio César Rodríguez consultó al político respecto a si realizaba una autocrítica sobre sus antiguos dichos, cosa que no llevó a cabo.

“La crítica se la hago a ustedes, sólo muestran 30 segundos del video, 30 segundos descontextualizados. Cómo me voy a hacer cargo de su mal trabajo periodístico”, indicó Kaiser.

“Esta es una acción concertada para atacar a José Antonio Kast (…) lo cual es hilarante para cualquier persona que me conozca, yo tengo un canal de YouTube llamado ‘Mujeres al abordaje’, soy admirador de Margaret Thatcher y de mi hermana, y creo que han hecho grandes avances en política”, agregó.

Tras eso Monserrat nuevamente cuestionó: “Su argumentación para explicar por qué esto fue un sarcasmo, yo la verdad es que no la entiendo”.

“Yo veo que usted no entiende los sarcasmos, yo lo sé”, replicó Kaiser.

“Yo no quiero ponerme así, pero de verdad no entiendo por qué me trata así (…) Ya le digo, yo soy mucho más tonta que Julio, entonces no entiendo, explíqueme”, aseveró molesta Álvarez.

“Lo que pasa es que usted hace como que no entiende, pero tiene una agenda política propia”, indico el futuro diputado, situación que la periodista negó.

“Si me tontea, eso es descalificar al adversario de una forma súper vil”, cerró Álvarez.

Sobre el final, Rodríguez pidió a Kaiser que enviara el total de la entrevista que dio en 2016. “¿No ha pensado señor Kaiser, que la ironía no es su fuerte?”.

“Eso es una posibilidad”, concluyó el diputado electo.

Hay que señalar que Johannes Kaiser fue electo en el Distrito 10, por el Partido Republicano.