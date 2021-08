Luego de su eliminación este lunes del programa Pasapalabra (Chilevisión), la estudiante de Derecho Andrea Vergara reveló que al día siguiente de salir del espacio de televisión comenzó con un problema de salud que la llevará a una cirugía.

Según contó a BioBioChile, horas después de conocer la noticia comenzó con una crisis de dolor que la llevó a consultar al médico, quien la diagnosticó con un cálculo de tres centímetros en su vesícula.

“Ahora no volvería al programa”, dijo tras ser consultada, argumentando que debe “retomar la Universidad definitivamente y lo otro es que me tengo que operar, me tengo que sacar la vesícula. Estoy con hartas molestias”.

“La gente que se ha operado de la vesícula sabe que las molestias de la vesícula antes de operarse son bien desagradables”, agregó, por lo que dijo que debería recuperarse antes de, eventualmente, volver. “No puedo ir al programa enferma”, insistió.

Al respecto, contó que “hace tiempo que estoy con problemas raros en la guata (sic) y yo no sabía qué era. La primera crisis la hice después del programa, justo al otro día. Consulté a un gastroenterólogo y ahí supimos que tengo un cálculo de tres centímetros”.

Su experiencia: “Meses muy bonitos”

En el espacio animado por Julián Elfenbein, la participante se enfrentó en El Rosco a Áxel Lira, quien terminó llevándose el triunfo. Al final del espacio televisivo, la joven, quien apareció en 120 capítulos en total, dedicó unas palabras de agradecimiento y despedida, momento en el que no pudo evitar las lágrimas.

“Estoy muy feliz, me voy con el corazón lleno, satisfecha de lo que hecho acá. Me hubiese encantado ganarme El Rosco pero la plata que logré con mucho esfuerzo es mi premio”, dijo, refiriéndose a los 20 millones que se llevó.

“Si los de El Discípulo del Chef lloran cuando se van después de una semana, no me pidan que yo no llore”, dijo luego bromeando, entre lágrimas.

Tras varios días de lo ocurrido, Vergara recordó que “fueron seis meses muy bonitos, de mucho aprendizaje, muy intensos y muy agotadores. Lo resumo como una de las mejores experiencias de mi vida. No por haber salido en la tele, sino por la dinámica del programa que significaba estudiar, esforzarse“.

“Yo me quedé súper tranquila”, añadió. “Presentí que iba a perder porque ya no se me ocurrían las palabras, las tenía medias confusas. Fue un rosco súper accesible pero yo estaba muy cansada ese día”, reconoció.

Sus lágrimas, dijo, llegaron porque “se transformó en una rutina y obviamente hice lazos con toda la gente que trabaja ahí (…) Eso me emocionó y sentí, en el fondo, una tarea cumplida. Esos 20 millones que me llevé sentí que no fueron al azar, fueron ganados a pulso“.

Lo que se viene

Andrea, ahora, retomó sus estudios que había dejado, advirtió, “botados”. Primero tomó siete ramos, después se quedó con cinco y terminó con cuatro mientras avanzaba en el programa. “En el fondo era para no congelar. Me tuve que ir adaptando a emdida que veía que seguía”, dijo.

Los 20 millones de pesos de premio, en tanto, los utilizará para pagar tarjetas de crédito de las que la llaman a diario, contó riéndose. También hará regalos a su familia y otro monto lo capitalizará en alguna cuenta, pensando en el futuro.

Tras su salida, reflexionó a través de Instagram junto a una fotografía en la que recogió parte de su centenar de participaciones en el espacio de televisión.

“A veces las cosas no son como queremos en su totalidad, pero yo me voy feliz, feliz, agradecida, llena de aprendizaje y con el corazón lleno”, escribió.

“Después de enfrentar tantos roscos, aprendí a confiar en mi, a contar conmigo, porque era la única persona a quién tenía en ese momento. Fue muy bonito sentirme capaz, algo que nos cuesta a veces hacer, sobre todo a las mujeres, que escuchamos desde chicas que no somos suficiente, suficientemente buenas, simpáticas, inteligentes, bonitas, flacas, capaces, etc”, agregó.