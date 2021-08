Este lunes Andrea Vergara finalmente fue eliminada de Pasapalabra tras seis meses en el programa.

La participante se enfrentó en El Rosco a Áxel Lira, quien terminó llevándose el triunfo.

Fue así como al final del espacio televisivo, la joven, quien apareció en 120 capítulos en total, dedicó unas palabras de agradecimiento y despedida, momento en el que no pudo evitar las lágrimas.

“Estoy muy feliz, me voy con el corazón lleno, satisfecha de lo que hecho acá. Me hubiese encantado ganarme El Rosco pero la plata que logré con mucho esfuerzo es mi premio”, comenzó señalando.

“Estoy súper agradecida del equipo, los voy a echar de menos, me había acostumbrado, era como una pega para mí”, añadió Vergara, quien terminó llevándose poco más de 20 millones de pesos.

“Felicitaciones a ustedes chiquillos, gracias por todo… perdón, es que han sido seis meses. Si los de El Discípulo del Chef lloran cuando se van después de una semana, no me pidan que yo no llore”, indicó con una sonrisa.

Posteriormente, Julián Elfenbein no quiso dejar pasar la oportunidad de dedicarle unas palabras en esta despedida.

“La Andrea se lo pasaba estudiando acá, hay que decirlo. No te puedo abrazar por protocolo pero quiero decirte que en nombre de todo el equipo eres una de las personas que pasa a la galería de las grandes jugadoras, independiente que no hayas ganado El Rosco”, mencionó el animador.

Luego de concluido el capítulo, Vergara utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje.

“A veces las cosas no son como queremos en su totalidad, pero yo me voy feliz, feliz, agradecida, llena de aprendizaje y con el corazón lleno”, escribió.

“Después de enfrentar tantos roscos, aprendí a confiar en mi, a contar conmigo, porque era la única persona a quién tenía en ese momento. Fue muy bonito sentirme capaz, algo que nos cuesta a veces hacer, sobre todo a las mujeres, que escuchamos desde chicas que no somos suficiente, suficientemente buenas, simpáticas, inteligentes, bonitas, flacas, capaces, etc, etc