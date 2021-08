La imitación de Karen Bejarano para Karol G no dejó conforme al jurado de “The Covers”, estelar que este viernes emitió un nuevo episodio.

“He hecho muchas imitaciones en mi vida; algunas me han salido caro. Se han molestado… Yo creo que mi mejor imitación es la María Jimena Pereyra”, advirtió la cantante antes de presentar su versión de la colombiana.

En la ocasión, Bejarano interpretó “Tusa”, una de las canciones más populares del catálogo de Karol G. Sin embargo, a pesar del desafío, su actuación no logró convencer a los jueces del estelar.

“Me gustó tu flow… (Pero) me di cuenta que de repente la afinación estaba tambaleante. Lo otro, que acusa el nerviosismo, es cuando uno intenta esconder la mirada… Estabas con un poquito de vergüenza”, pero creo que es algo que puedes cambiar”, aseguró Beto Cuevas.

Javiera Contador, agregó: “Te ves muy bien… Sí me faltó fuerza, fuerza interior, maldad. Karol G tiene esa cosa que se sabe seductora y media mala. Creo que te faltó esa seducción… La maldad hay que sacarla”.

Óscar Mediavilla fue menos enfático: “Casi todas las cantantes que cantan este pop tienen un movimiento más barrial, más callejero, como de mover los brazos: como que esconden la femineidad… De todas maneras, lo has hecho bien, lo hemos disfrutado igual, pero creo que faltó para parecerse a Karol G”.

Bejarano, por su parte, respondió los cuestionamientos del jurado: “Yo me sentí igual… Este es un personaje nuevo para mí. Me arriesgué con él. Pero lógicamente vi el video y ella no se mueve mucho, es casi una estatua, entonces no quise hacerla tan estática. Y me la jugué con más movimiento”.