La conductora Pamela Díaz (40) arribará a Televisión Nacional de Chile con un nuevo programa y, al mismo tiempo, continuará con su participación en el programa de farándula Me Late (TV+).

La información la confirmó la también modelo a BioBioChile, añadiendo escuetamente que se trata de un “programa de viajes”. Fuentes de este medio adelantaron que Díaz mezclará conversaciones, tradiciones, entrevistas y aventuras.

El estreno está programado para este año, aunque todavía no habría fecha definida. Se espera que sea luego de la emisión de los Juegos Olímpicos que transmitirá la señal pública.

Este medio pudo conocer, además, que no se trata de una contratación directa de TVN.

Recordemos que en diciembre de 2020, y luego de participaciones en programas como La noche es nuestra y Viva la pipol, Díaz vivió una abrupta salida de Chilevisión.

“Siempre es una lata que te lo digan (que no te renovarán contrato), pero no se justificaba mi presencia, además mi sueldo era uno de los altos y no se podía sostener”, expuso después de conocer la noticia.

Días más tarde se conoció que se sumaría como panelista al programa de espectáculos Me Late, conducido por Daniel Fuenzalida, en que ha compartido espacio con Andrés Caniulef y Sergio Rojas.

Desde abril, en tanto, ha sido parte de la conducción del programa Íntimos en E!, en que trabaja con su colega Ignacio Gutiérrez.

“Me gusta mucho lo que hago y lo disfruto mucho. He tenido siempre mi postura y mi forma de ser y me ha traído problemas de repente (…) Con el hecho de que la people me tenga un cariño especial, siempre decía ‘oh, ahora sí que voy a salir de la tele’ (y eso no pasaba), su cariño es incondicional”, dijo tras confirmar su arribo al canal internacional.