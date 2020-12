El pasado viernes Pamela Díaz confirmó su salida de Chilevisión tras cinco años y luego que se definiera no renovar el contrato por una temporada más. Al respecto, la panelista tuvo palabras de agradecimiento para la estación.

Díaz indicó en entrevista con Las Últimas Noticias que su posición en aquella empresa se vio mermada con el Estallido Social y la pandemia. “No tenía mucho que hacer ahí”, sostuvo.

“Siempre es una lata que te lo digan (que no te renovarán contrato), pero no se justificaba mi presencia, además mi sueldo era uno de los altos y no se podía sostener”, expuso.

Pese a todo esto “La Fiera” evaluó positivamente su paso por Chilevisión, indicando que fue parte de varios proyectos de su gusto e incluso encontró a su actual pareja.

“Fue un año bueno para mí. Y en mi estadía en el canal, logré hacer cosas que quería, que la gente me conociera más y con eso quedé feliz. Salí con pinche (Jean-Philippe Cretton) y por la puerta ancha”, contó.

Asimismo, la opinóloga sostuvo que espera que la estación tenga mayor cantidad de programas de entretención en el corto plazo.

“Los rostros de entretención somos mucho más que eso. Yo creo que la tele va a volver a estar más entretenida, sólo que deberían saber complementar los contenidos como lo hace Televisa (México) o Univisión (Estados Unidos) en su programación”, señaló.

Sobre su futuro, Díaz indicó que está abierta a considerar futuros proyectos en algún otro canal, aunque por ahora está abocada a su espacio de Instagram.

“Podría vivir de Instagram y me alcanzaría perfecto, pero amo la tele. Estoy disponible para cumplir con nuevos desafíos televisivos. Encuentro que es distinto poder mostrarse como uno es y llevar entretención desde la tele que desde Instagram”, concluyó.

Hay que señalar que su último programa en Chilevisión fue el matinal Viva La Pipol, en el cual estuvo con el propio Cretton y el periodista Felipe Vidal.