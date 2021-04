Fue un mes atrás que, en Podemos Hablar (PH, Chilevisión), Pamela Díaz entregó algunas luces de lo que se venía: una internacionalización de su carrera como animadora. Ahora, confirmado, ya es un hecho. Será la nueva animadora, junto a Ignacio Gutiérrez, del programa Íntimos en el canal E! El estreno está programado para este 21 de abril.

“No puedo decir mucho todavía, pero estoy contratada. Haré mis videos desde acá, podré transmitir desde cualquier parte”, comentó en el espacio conducido por Julián Elfenbein a mediados de marzo. Las conversaciones ya se habían producido y todo estaba bastante zanjado. BioBioChile conversó con ambos rostros de televisión en una reunión virtual en la que también estuvo el director Alex Hernández, quien estará a cargo del espacio.

De ser panelista de espacios de farándula y matinales, y animadora de programas de televisión, Díaz saltó a la señal propiedad de NBCUniversal de Comcast. Una nominación sin casting que llegó luego que el sitio E! Entertainment la coronara como una de las mejores parejas junto a Jean Philippe Cretton en 2020.

La Fiera

Nacida en Santiago, la modelo de 39 años fue parte de esa farándula dura que ya no existe en Chile. Esas polémicas la llevaron a ganarse el título de La Fiera, que la persigue hasta hoy y con el que su people la continúa reconociendo.

Comenzó su carrera televisiva en el extinto programa juvenil Mekano, a fines de los 90. Más tarde llegó a La Granja VIP y, de ese momento en adelante, sus apariciones en televisión no se detuvieron. En tiempos en que los opinólogos estaban de moda participó de SQP, Primer Plano, Mira quien habla y Viva la mañana. También animó, recientemente, el show Viva la pipol y La noche es nuestra y, tras su salida de Chilevisión, se convirtió en Panelista del Me Late.

Ahora, en E!, será vista en territorio nacional, Perú, México, Argentina y Colombia.



¿Es esto la internacionalización de tu carrera?

“Veo todo esto de una forma natural y súper tranquila. Todo el mundo me pregunta lo mismo, así como ‘oh, te pasas para afuera’. No, no creo. Sobre todo con este virus maldito, es difícil. Pero sí, obviamente, yo creo que sí soy un aporte. Me gusta mucho lo que hago y lo disfruto mucho. He tenido siempre mi postura y mi forma de ser y me ha traído problemas de repente (…) Con el hecho de que la people me tenga un cariño especial, siempre decía ‘oh, ahora sí que voy a salir de la tele’ (y eso no pasaba), su cariño es incondicional y siento que un poco me aprovecho de ellos”.

A su más puro estilo, bromea constantemente. Añade que siempre ha sido agradecida, incluso de los periodistas, “aunque hablen bien o mal de mí, siempre me ha servido”. “Hoy es el momento en que la gente me vea de una forma distinta”, asegura.



¿El ranking de E! tuvo alguna relación con las conversaciones?

“Yo creo que sí. Las conversaciones, en las reuniones, me vieron también a mí, a mis redes sociales. Y era obvio entonces, como soy una persona muy guapa…”.

Íntimos

El programa será emitido en horario prime -que variará dependiendo del país- y con un formato, dice Ignacio Gutiérrez, muy parecido a una transmisión en línea con conversación y entrevistados nacionales e internacionales. La pandemia de covid-19 los ha obligado a montar un estudio desde Chile, que tendrá “todas las gráficas y equipos de televisión, que se hace con todo lo que necesita E!, que tiene que tener un ojo estético en particular”.

Gutiérrez revela, además, que todo comenzó porque querían trabajar juntos y se reunieron con ejecutivos. “Ellos nos vieron y dijeron que había que comenzar rápido. Hay una cosa que agradecemos a los ejecutivos de NBC, que no nos hicieron casting (…) sino que revisaron lo que habíamos hecho, vieron que éramos amigos con Pamela y se dio todo”.

En esa reunión de diciembre pasado, en pleno verano y pandemia, “lo pasamos bien. Les hicimos el programa en vivo”, recuerda Pamela. “Quedamos altiro”, dice Gutiérrez.

Según pudo conocer BioBioChile, serán 12 episodios de entrevistas entre los que cuentan Cecilia Bolocco, Lux Pascal, María Elena Swett, Diego Torres, María José Quintanilla, Tiago Correa y Cami Gallardo. Esta última, en la agenda pública luego de haber participado en una fiesta en Miami en medio de la pandemia.

Producción en pandemia

El programa promete conversaciones sin tabúes y con bastante entretención. De eso sabe Álex Hernández, el director de trayectoria que incluye Mekano, Yingo y múltiples ediciones del Festival de Viña del Mar.

“Hay una oportunidad muy bonita, muy grande de poder mostrar, con la actitud live de un programa que tiene cierta estructura. Pero ahí, si tú agregas que los dos animadores tienen talento, son amigos y que tienen una actitud que no es de competir entre ellos, el resultado va a ser algo que va a ser catárquico. Y lo digo en serio, porque es tanta la risa que genera…”, dice Hernández.

La promesa es conocer artistas “en una faceta que no es lo mismo que una conferencia de prensa, qué opina, como piensa”. “El ADN, el estómago del programa, es el humor, la compañía, el poder divertirse durante un tiempo”, agrega.

Están, asegura Díaz, “con los pases adecuados, los permisos”. “No queremos que nos entre el coronavirus”, añade Hernández. La situación por la pandemia en Chile es crítica, mientras toda la región Metropolitana está en cuarentena.



¿Cómo lo están grabando?

“Con todas las medidas sanitarias. En este minuto, para hablar contigo, nos sacamos las mascarillas pero las usamos (…) Por otro lado, si uno ve eso como un problema, también se puede ver como una oportunidad como una forma de hacer un contenido para que las personas que nos ven entiendan que estamos viviendo lo mismo que está viviendo todo el mundo”.



Algo necesario…

“Antes del coronavirus, cuando un animador de la televisión le decía a una persona que estaba en un móvil ‘sabes qué, entiendo lo que estás viviendo’, eso no era verdad. No era preciso (…) Hoy día, si bien el encierro lo estamos viviendo todo, tenemos la oportunidad de hacer un contenido mostrando lo malo y pasarlo mal -que hay que hacerlo- y poder hacer este contenido para que la gente se cague de la risa. Porque estamos todos encerrados”.