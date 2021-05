La exparticipante del programa juvenil Calle 7 (TVN), Catalina Vallejos (31), reaccionó en las últimas horas a las críticas que ha recibido tras afirmar que no se vacunaría contra el covid-19. “No sabía que era tan terrible dar mi opinión”, sostuvo.

La también influencer, a través de sus Historias de Instagram, había manifestado que no se inocularía porque sentía que podía defenderse sola del virus y que sus “defensas son muy fuertes”.

Tras las críticas transversales, que incluso llegaron desde La Moneda este lunes, la modelo publicó en la misma red social una declaración en que confesó haber sentido “pena” tras los mensajes que ha recibido.

“Quiero contarles algo… hoy tuve pena (pensé que no me afectaría la verdad, pero sí) de ver a tanta gente escribiéndome por interno cosas horribles. No sabía que era tan terrible dar mi opinión de algún tema que quizás la mayoría no está de acuerdo“, comenzó.

Agregó que realizó las declaraciones porque “sentía que tenía que ser real y transparente al responder una pregunta que me hacían, no hablar lo que todos quieren escuchar”.

Más tarde acusó que “algunos” olvidaron la palabra “respeto”. “Me piden empatía y no son capaces de mirarse el ombligo, ¿me desean la muerte? Me insultan muy feo… ¿qué es eso, por favor?”, advirtió, añadiendo que se dice a sí misma que todo mejorará prontamente.

Las críticas llegaron cuando la influencer, tras una pregunta de uno de sus más de 1,1 millones de seguidores en Instagram, sostuvo que “en realidad casi nunca me vacuno con nada, ni con la influenza ni con nada que salió nuevo, porque siento que puedo defenderme yo misma, mis defensas son muy fuertes, trato de alimentarme bien, como saludable, hago deportes. Soy una persona saludable”.

“Yo ya tuve el coronavirus, ya tengo los anticuerpos, por lo tanto es lo mismo que tuviera la vacuna, porque al final lo que sabemos es que la vacuna te protege como si tuvieras los anticuerpos. Te protege para que en realidad si viene el virus salvaje, no te mate”, continuó diciendo.

Vallejos, que aclaró que no llamaba a que la gente no se inocule, agregó que vacunarse sería “meterme más virus o una vacuna experimental que no sé sabe qué va a pasar a mediano o largo plazo. Cuido mi organismo, me puedo defender, mi organismo esta muy fuerte, tengo las defensas fuertes, así que no tengo miedo al virus (…) Esa es mi opinión, al que le guste bacán, al que no le guste, bien también, cada uno tiene su opinión y es respetable”.

Este lunes, durante el balance de covid-19 del Ministerio de Salud, el secretario de Estado Enrique Paris fue consultado por los influencers negativos. Frente a esto, el ministro afirmó que “la gente que llama a no vacunarse produce daño, ya que como ustedes han visto la mayoría de los pacientes que en este momento están hospitalizados en UCI son pacientes que no tienen la vacuna. Llamar a no vacunarse es llamar a enfermarse, hospitalizarse, ingresar a UCI y llamar a la muerte”.

“Deberían pensar antes de transmitir esas señales”, emplazó. “Sin embargo, hay que recordar que la vacunación es voluntaria, libre, segura y efectiva. Hay que balancear ese punto de vista que siempre hemos transmitido”, sentenció.