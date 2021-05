La tarde del jueves el diputado Jaime Mulet protagonizó una tensa entrevista con Mónica Rincón en CNN Chile.

Ocurrió luego que el parlamentario, presidente de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), fuera consultado sobre la querella que enfrenta por parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE) por cohecho pasivo.

Se trata de un posible caso de corrupción que investiga la Fiscalía de Atacama y que involucraría a la Minera Candelaria en el pago ilegal de varios millones de dólares al Municipio de Tierra Amarilla, a cambio de que esta última se desistiera de una demanda por daño ambiental en 2015.

A través de una querella criminal que reconstruye paso a paso la trama, el CDE imputó el delito de cohecho pasivo al diputado Mulet (PRVS) y a los abogados Hernán Bosselin y Ramón Briones, dos reconocidos profesionales del foro ligados a la DC.

Los tres, detalló el CDE, se coludieron con la sede comunal para obtener la suma señalada en un acuerdo con la empresa de capitales canadienses usando la Ley de Donaciones.

Al respecto, Mulet descartó todo tipo de responsabilidad en el caso. “Lo que pasa es que cuando uno está en un cargo público y se querellan, uno es el culpable. Entonces, eso es absolutamente falso y se va a acreditar”, señaló enfáticamente el parlamentario a Rincón.

“Llevan cinco años investigando. No he sido formalizado, nada de nada. Solamente algunos medios de comunicación, como Radio Bío Bío, usted, son los que se deleitan con esto”, agregó.

“No me deleito, yo hago mi trabajo como lo he hecho con el Partido Socialista, como lo hice en (el caso) Penta. No me deleito, diputado. Lo hice con SQM, lo hice también con el caso Penta, con la UDI. Lo he hecho con cada uno”, respondió la comunicadora.

“Soy una persona honrada, aunque a usted le cueste creerlo” Jaime Mulet perdió el control con la entrevista de @tv_monica . Para sanar a este país el periodismo debe incomodar hasta que duela y si es inocente se comprobará, pero estas reacciones no pueden ser tolerables. pic.twitter.com/3c3Ecuw6w8 — Mr. Wolf (@Mister_Wolf_0) May 28, 2021

“No es cierto eso”, replicó Mulet, ante lo que Rincón aseguró: “Bueno, la gente puede juzgar eso, usted tiene todo el derecho a tener su opinión”.

“Pero usted está en pantalla todo el día, yo no. Yo no estoy en pantalla todo el día, y afecta mi honra y la de los militantes de mi partido y mi familia. Y eso es grave”, remarcó el diputado.

“Por eso le estamos dando la oportunidad de que usted se defienda”, indicó la periodista, tras lo cual el entrevistado contestó: “No, si no me está dando. Yo exigí el derecho a réplica, señorita Rincón. ¡Usted no me dio nada!”.

“Usted dice que no recibió ningún dinero de esto, por lo tanto, no nos vamos a encontrar, cuando avance la investigación, ni en sus cuentas ni en nadie relacionado con usted, profesional o familiarmente, con ningún incremento de patrimonio ni con ningún depósito que no se pueda justificar”, preguntó Rincón.

“Absolutamente, se lo juro y se lo digo acá como se lo he dicho a todo el mundo. Ninguno. Ni un sólo peso. Ni en mi persona, ni en mi familia ni en nadie. Soy una persona honrada, aunque a usted le cueste creerlo, porque cada vez que puede me saca la mugre a mí y mi partido. No es la primera vez”, aseguró Mulet.

“Creo que es la primera o segunda vez que hablo de usted, pero en todo caso yo hago mi trabajo”, mencionó la comunicadora. “Y yo hago el mío y soy honrado. Y mi familia también es honrada y no tiene problemas de ningún tipo”, lanzó el parlamentario.

“Le agradezco que nos haya acompañado, buenas tardes”, cerró Rincón.