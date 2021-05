El periodista José Antonio Neme (40) volvió a referirse la mañana de este miércoles a las felicitaciones que recibió del ministro de Salud Enrique Paris, luego de la tensa entrevista que realizó en Mucho Gusto (Mega) al secretario del Colegio Médico (Colmed), José Miguel Bernucci. El comunicador criticó al secretario de Estado por no aceptar una conversación y afirmó que “si fuese por el cariño personal que me tiene habría venido hace mucho tiempo”.

Recordemos que en la conversación, Neme fue crítico con el gremio de médicos porque, según acusó, al “Colmed a veces no se le entiende cuál es su posición. La gente no lo entiende. Porque en el fondo la mirada del Colmed choca con la realidad permanentemente. Lo óptimo es que tuviéramos cero camas UCI (ocupadas), lo óptimo es que tuviéramos cero covid, pero lo óptimo no es real y no es posible de concebir”.

Al otro día fue que Paris, en un punto de prensa, lo felicitó por sus intervenciones, señalando que “tuvo la valentía y fuerza de contestarle al secretario del Colegio Médico, ‘propongan algo’”, y agregó que se alegra porque “por fin un periodista le pregunte cuáles son su datos, cuáles son su propuestas, cuál es su plan de trabajo, porque es muy difícil instalar todo esto, adelantar ventiladores mecánicos y las vacunas”.

Y si bien en ese mismo momento Neme respondió que no trabaja para que los ministros ni sus opositores lo feliciten, esta mañana lo emplazó nuevamente a ir al programa y conceder una entrevista para hablar sobre el manejo del Gobierno en medio de la pandemia de covid-19.

Fue mientras conversaban con el subsecretario de Turismo José Luis Uriarte, quien confesó haber dejado de ver el punto de prensa cuando miró la reacción de Neme, que el comunicador anunció que se contactaría con el ministro.

“Voy a enviarle un mensaje de audio al ministro Paris para invitarlo a este programa, en que hemos intentado entrevistarlo en diferentes ocasiones (…) le voy a mandar un audio”, dijo mientras miraba su celular, para luego reconocer que no encontraba el número.

“El ministro tuvo palabras porque la entrevista que nosotros tuvimos (…) de alguna manera fue funcional al objetivo que estaba persiguiendo el Gobierno, en relación a que intenté interpretar con datos… pero acá, lo menos importante, es la entrevista que le hice a Bernucci”, agregó.

“Acá ha habido un enfrentamiento largo del ministro Paris y antes, con el ministro Mañalich, con las sociedades médicas. Y los periodistas estamos en la mitad (…) Lo más preocupante, y creo que comparto esta opinión con el equipo del Mucho Gusto, que durante más de un año las sociedades médicas y el Ministerio de Salud estén en una guerrilla comunicacional”, acusó.

“Eso me parece lamentable, preocupante, poco profesional (…) lo que pasó ayer en esa conferencia de prensa (…) no tiene que ver conmigo necesariamente, porque si fuese por el cariño personal que me tiene habría venido hace mucho tiempo (…) lo que hay ahí es una disputa casi personal entre el señor Bernucci y el ministro Paris, y que nos está poniendo en riesgo a todos“, cerró.