El periodista José Antonio Neme fue uno de los temas de esta mañana, luego que el ministro de Salud Enrique Paris realizara varios halagos por la tensa entrevista que tuvo este lunes en el matinal Mucho Gusto (Mega) con el secretario del Colegio Médico, el doctor José Miguel Bernucci.

En un punto de prensa, el secretario de Estado sostuvo que “le agradezco a José Antonio Neme, creo que ayer actuó como un verdadero periodista, porque cuando una persona le dice que no está bien informado, está atacando al periodismo”.

“Él (Neme) tuvo la valentía y fuerza de contestarle al secretario del Colegio Médico, ‘propongan algo’. Si usted ve la entrevista completa, él comienza defendiendo las cuarentenas, después ataca la cuarentenas, después dice que las vacunas no son efectivas, después dice que son efectivas. Por eso me alegro que por fin un periodista le pregunte cuáles son su datos, cuáles son su propuestas, cuál es su plan de trabajo, porque es muy difícil instalar todo esto, adelantar ventiladores mecánicos y las vacunas”, añadió.

Frente a esto, y a las bromas de sus compañeras de equipo Paulina de Allende Salazar y Diana Bolocco, el comunicador de 40 años respondió que tenía que hacerse cargo de los dichos y pidió que no le dijeran “absolutamente nada”.

“Yo no trabajo para que me califique bien ni el ministro Paris ni los opositores al ministro, ni siquiera los tuiteros ni nadie”, señaló.

Agregó que “tengo convicciones y funciono desde ahí. Y los políticos no me dejan de llamar la atención, porque al ministro nosotros lo hemos invitado muchas veces, no una ni dos ni tres (…) y por varias razones no ha querido venir, problemas de agenda, de horario, pero sí ha estado en otros matinales él y la subsecretaria (Paula) Daza”.

“Cuando yo estaba en La Red, lo invitamos a Pauta Libre a conversar conmigo, con Alejandra Matus, Mónica González y Mirna Schindler y lo invitamos (…) tampoco quiso conversar con nosotros” sobre la gestión de la pandemia, recordó respecto de su paso por su antiguo canal.

Más tarde, incluso, insistió en extender “una invitación para que venga, si estuvo tan conforme con esa entrevista”.

“Los políticos a veces son así, usan al periodismo cuando les conviene, y cuando no les conviene no. Me encantaría tener una conversación franca con el ministro Paris”, cerró.