Un tenso momento se vivió la mañana de este lunes en el Mucho Gusto (Mega), luego que su coanimador José Antonio Neme se enfrascara en una discusión con el secretario general del Colegio Médico (Colmed), el médico José Miguel Bernucci, mientras hablaban sobre la gestión del gobierno, las cuarentenas y las experiencias internacionales en medio de la pandemia de covid-19.

Todo comenzó cuando conversaban sobre una eventual tercera ola de contagios y el pase de movilidad anunciado por el presidente Sebastián Piñera, que beneficiará a personas que ya se han vacunado con dos dosis y que han cumplido el plazo de espera para la generación de anticuerpos.

“El problema que tenemos, es que si uno analiza fase por fase, ni siquiera la autoridad cumple los objetivos que están descritos en el plan paso a paso para entrar o salir de cuarentena (…) hay que revisar los resultados y ver cuáles son las cosas que vamos a cumplir, para que esa decisión sea pública”, dijo el especialista al comienzo, señalando que en los balances anteriores hubo comunas que no cumplían con criterios sanitarios para salir de cuarentena.

Más tarde explicó que, desde su perspectiva, existen tres tipos de países en cuanto a la gestión de la crisis sanitaria. “Están los países que han optado por suprimir la circulación viral (…) tomaron medidas sumamente duras en un inicio, y luego han ido relajando”, comenzó enumerando. Ejemplificó, apoyado del panel, con Australia y Nueva Zelanda.

Luego continuó manifestando que “están los países que tomaron la decisión inicial de mitigar, de decir ‘nosotros podemos convivir con este virus’, y se tomaron premisas iniciales que eran erróneas y han tenido gran cantidad de contagiados y fallecidos, con la economía por el suelo”. Entre ellos están, dijo, gran parte de Europa, parte de América del Norte, Chile e Inglaterra al comienzo.

El tercer grupo, señaló, está compuesto por países sin estrategia. “entre esos están Brasil con Bolsonado, Estados Unidos de Trump (expresidente) e India, con lo que está viviendo actualmente”, indicó.

Fue mientras Bernucci explicaba que, finalmente, los países optaban por políticas públicas que generaban o no desacuerdos, que entró en la discusión José Antonio Neme.

Tensión en Mucho Gusto

“En ese análisis, usted parte del presupuesto que a mí me parece que no es real, que todos los países son reales y no lo son. Si usted dice que existen tres tipos de países que escogieron… no es que los países escogieron”, comenzó señalando, para luego ejemplificar con qué tan distinta es la vida en el extranjero. Y aunque el experto indicó que los países efectivamente escogen políticas públicas, Neme continuó.

“Lo que pasa es que al Colegio Médico a veces no se le entiende cuál es su posición. La gente no lo entiende. Porque en el fondo la mirada del Colmed choca con la realidad permanentemente. Lo óptimo es que tuviéramos cero camas UCI (ocupadas), lo óptimo es que tuviéramos cero covid, pero lo óptimo no es real y no es posible de concebir”, señaló.

“Es que esto no es así (…) usted como comunicador tiene una responsabilidad y transmitir esa idea es erróneo, entonces yo lo invito a que se pueda informar“, lanzó Bernucci mientras Neme lo interrumpía. “¿Me va a escuchar o no, doctor Bernucci?”, terminó por decir el coanimador.

“Lo equivocado es pensar que una comuna como Puente Alto, donde viven 600 mil personas, que tienen servicios concentrados en la plaza, que viven en casas de 40 metros, que no reciben bono de ningún tipo, que no pueden salir a trabajar (…) pensar que esas personas uno las puede encerrar al estilo Londres, Auckland o Disney“, contraargumentó.

Más tarde, el médico insistió en la responsabilidad del comunicador y recordó que, en los primeros momentos de la pandemia, “se decidió no hacerle seguimiento a los casos cuando llegaron por el aeropuerto (…) mantener el Transantiago abierto cuando no había que hacerlo y se decidió tener una política de trazabilidad minúscula (…) decir que el problema es la cuarentena o no la cuarentena, es una irresponsabilidad desde el punto de vista comunicacional”.