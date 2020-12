El animador nacional Eduardo Fuentes, que está a cargo de la conducción del programa Mentiras Verdaderas (La Red), recordó cómo inició su carrera en televisión: entregando información del tiempo en Mega.

En conversación con el espacio en línea Domingos Dominicales, conducido por los periodistas Mauricio Contreras y Felipe Bianchi, el comunicador de 45 años rememoró que sus comienzos en la pantalla ocurrieron cuando debió realizar su práctica como periodista en el canal de Bethia.

Participó del espacio El tiempo y algo más, que era liderado por Jaime Campusano y Juan Carlos Saunier.

“Cuando me hicieron el casting, me encontraron que era muy pendejo, me mandaron a cambiarme el look, yo lo encontraba patético, pero a ellos les gustó”, contó.

“A mí me resultaba una lata pararme ahí a dar una información del tiempo, que era súper cuadrada”, recordó. Con eso, decidió innovar en la producción del espacio y propuso una idea que, pensó, no sería muy bien recibida.

“Un día le dije al director, ‘hagamos algo. Yo te voy a hacer así (chasquido de dedos) y tú me sacas (del plano) con (un) efecto. Me la compró altiro, pensé que iba a ser más difícil”, afirmó.

El momento quedó registrado en imágenes que fueron publicadas en la cuenta de Instagram de Fuentes, hace unos cuatro años. “Acá con la famosa desaparición en El Tiempo de Mega (debe ser del 2004)”, escribió junto al video.

“La información estaba, pero se empezó a generar algo de que estaba pasando algo en el tiempo, en la noche y la gente lo veía para ver con qué tontera íbamos a salir”, dijo.

En ese momento, comentó, “se abrió una puerta” para hacer del espacio del tiempo un momento más divertido. Llegó a utilizar colas de león cuando, luego de su participación, Mega emitiría el extinto programa La Ley de la Selva.

El periodita, egresado de la Universidad de Chile, también tuvo una sección en el programa juvenil Mekano y animó Cuento Contigo con Catalina Palacios.

Más tarde llegó a Canal 13, TVN, CDF y La Red, estación televisiva que es su actual lugar de trabajo.