Patricio “Pato” Mejías, integrante de la agrupación humorística, “Los Atletas de la Risa“, reveló en conversación con Eduardo de la Iglesia que fue contactado por Canal 13 para ingresar a “Ganar o Servir“.

El comediante asistió a “Todo va a estar bien“, donde relató que lo contactaron vía telefónica: “Me impactó cuando recibí el llamado. ‘Tú cumples con todas las cosas que nosotros necesitamos para un personaje, y eres tú, Pato"”.

“(Querían) a un hueón más chistoso (sic); que hiciera reír, que le diera otro tono al reality además de las peleas. Yo cacho que eso querían, pero yo de verdad que la pensé cinco minutos, y después pensé en mis compañeros“, confesó Mejías.

Pato Mejías fue invitado a participar en “Ganar o Servir“

El humorista contó que junto a sus colegas ya tenían listo su calendario laboral hasta el mes de junio y parte de julio, por lo que ingresar al reality era aún menos probable.

“¿Yo cómo voy a dejar solos a mis compañeros? No puedo, además que es un arma de doble filo porque hasta el momento soy el Pato de ‘Los Atletas de la Risa’ y la gente me estima un poco; me tiene cariño, y eso es muy bacán. Y si voy a un reality y me pongo pesado, o me ven diferente, entonces puede jugar en contra”, detalló Patricio.

El comediante reveló, además, que no había alcanzado a hablar de dinero con la productora del show de telerrealidad.

“La Viviana (su esposa) me dijo altiro que no, mi hija me dijo que no, mi hijo me dijo que no (…) la mayor parte de mi familia me dijo que no y les encuentro toda la razón. Yo no estoy para eso, es como que me fuera del país“, agregó Mejías.

El artista cerró el tema agregando que “Yo no soy solo, tengo al Guatón (Juan Carlos Donoso), tengo al Chino (Roberto Saldías), que ellos también dependen de mí así como yo también dependo de ellos”.