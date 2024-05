En un nuevo episodio de ‘¿Ganar o Servir?‘ el exfutbolista y hermano del exseleccionado nacional Jorge ‘Mago’ Valdivia, Claudio, volvió a referirse a la relación con su padre.

Anteriormente, el Director Técnico se había referido a su progenitor, sobre el que aseguró “para mí está muerto”. Ahora, en una nueva conversación con Pangal Andrade, el deportista se refirió a un mal uso de dineros del hombre cuando este era representante de Jorge Valdivia.

“Él confió siempre en lo que mi papá le manejaba, (fue una apuñalada). Que tu papá te saque plata, sin que te avise”, comenzó diciendo.

“De haber podido tener propiedades, terrenos, podría haber hecho lo que quisiera, podría construir ahora, en este tiempo, canchas de pádel, de futbolito. Nada Pangal, nada“, le dijo, dando a entender que la suma era tan alta, que actualmente su hermano no ha podido recuperar el dinero ganado en su carrera.

A ello Claudio Valdivia sumó: “Se gastó todo. Yo en ese tiempo no sabía que era tan penca, sabía que era penca (sic) por el trato que le daba a mi mamá”, reveló.

No obstante, en el mismo intercambio el DT se refirió a su propia relación con su hijo, la que ha sido impactada positivamente por el vínculo con su padre.

“Ya no nos queríamos con la Sabrina, no nos hicimos daño, pero ya no nos queríamos. (Pero) Por eso a veces le doy gracias al ‘hijo de perra’ (sic) ese de mi papá, porque ese daño que él causó, nosotros tratamos de evitarlo“, lapidó.