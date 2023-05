La ex chica reality criticó los polémicos comentarios sobre "magia negra" que hizo la panelista de 'Zona de Estrellas'. Asimismo, la gitana se refirió a la relación que ambas tuvieron durante su participación en 'El Discípulo del Chef'.

La noche del viernes, se emitió un nuevo capítulo de Podemos Hablar, programa que tuvo como entre sus invitados a Perla Ilich, quien se refirió a las polémicas acusaciones de Daniela Aránguiz respecto al uso de “magia negra”.

Bajo este contexto, el animador Jean Philippe Cretton le consultó a la ex chica reality sobre la brujería y los prejuicios contra la comunidad gitana, esto en relación con los duros dichos de Aránguiz en su contra.

“Me parece terrible, lo encontré rasca, figuremos de otra manera, no culpemos a otra persona de las decisiones que tomaste en tu vida, de como a ti te han cagado o no”, dijo Ilich.

En este sentido, agregó que “hay muchos estigmas de los gitanos, pero siento que las cosas han cambiado hoy en día, somos chilenos como el resto, pero solo tenemos nuestros bailes”.

Vale recordar que el motivo de la pregunta surgió, pues durante las grabaciones del programa El Discípulo del Chef, Perla tuvo una serie de tensos momentos con la panelista de Zona de Estrellas, cruces que terminaron con la salida de la gitana del espacio de cocina.

Las acusaciones de Daniela Aránguiz contra Perla Ilich

Durante el episodio, Cretton también le consultó sobre su relación con Aránguiz en el programa culinario. Al respecto, Perla respondió: “Hay dos cosas muy importantes. Yo siento que al tratar de cochino a una mujer, ya estás haciendo un daño, porque estás insultando a alguien de tu mismo género. Eso lo encontré fatal”.

También, la gitana confesó que fuera de pantalla Daniela “era otra persona conmigo”. “Lamentablemente, yo siento que ya no tiene una medida con el cómo voy a sobresalir, no me importa si van a hablar mal o bien”, afirmó.

“Nosotras nos sentábamos en camarines, comíamos, conversábamos. En un momento le mandé un WhatsApp y le dije: ‘Oye, qué onda, o sea, si vamos a hacer un show, entonces avísame para yo también estar preparada y no quedar mal parada’”, mencionó.